Großes Aufatmen in den Vorstandsetagen der Banken: Innerhalb weniger Tage hat sich der bedrohlich gewordene Abschreibungsbedarf der Kreditinstitute auf ihre Effektenbestände spürbar verringert. Dies kam ziemlich überraschend. Mit einer Hausse am Rentenmarkt, wie wir sie zu Beginn dieser Woche erlebten, hatte in diesem Jahr niemand mehr gerechnet. Zwar war schon seit langem mit höheren Kursen geliebäugelt worden, doch niemand wollte so recht dafür sorgen, daß sie sich tatsächlich nach oben in Bewegung setzten. Denn das wäre nur über Käufe gegangen, also über eine zusätzliche Bindung zur Zeit teurer Gelder.

Wer nun durch Käufe die Wende eingeleitet hat, ist schwer auszumachen. Hier kam mehreres zusammen. Da gab es eine gewisse Unausgewogenheit des Marktes, weil die öffentlichen Hände kein Material mehr zur Verfügung stellten. Die nächste Bundesanleihe kommt erst Ende Dezember. Auf der anderen Seite wuchs in Anlegerkreisen der Wunsch, sich Renditen von acht Prozent und mehr für einen längeren Zeitraum zu sichern. Gleichzeitig meldeten sich Ausländer mit gewichtigen Kaufaufträgen, zum Teil Ersatz für Dollar-Anlagen suchend, zum Teil auf eine weitere Aufwertung der Mark spekulierend. Im gewissen Sinne sind die deutschen Börsen also Nutznießer der Iran-Krise geworden.

Das gilt auch für den Aktienmarkt, wo offensichtlich einige, allerdings bescheidene Kaufaufträge aus dem Ausland als Signal für eine Wende (oder nur für eine technische Reaktion?) aufgefaßt worden sind. Ohnehin war bei zahlreichen Fonds-Managern inzwischen die Meinung gereift, daß bei den Aktien in etwa der Endpunkt der diesjährigen Abwärtsbewegung erreicht sein müßte, zumal dann, wenn von den Renten – also von der Zinsseite her – keine neuen Belastungen mehr kommen würden. Als sich dann die ersten Ansätze für eine Kurserholung zeigten, kam es bei den Standardwerten zu einem förmlichen Wettrennen um „billige“ Ware. Dabei zeigte es sich, daß die Aktienbesitzer im Grunde ähnlich dachten wie die Käufer: Sie hielten ihre Taschen zu und öffneten sie erst nach erheblichen Kurszugeständnissen. Der Berufshandel, lange Zeit durch hohe Zinsen an Aktivitäten gehindert, ging sofort in die vollen, darauf hoffend, daß die Ausländer ihre Verkäufe verstärken würden.

Es gibt aber auch warnende Stimmen. Die Skeptiker halten es durchaus für möglich, daß die Bundesregierung Maßnahmen zur Abwehr von unerwünschtem Auslandsgeld (nach dem Außenwirtschaftsgesetz) ergreift, um auf diese Weise nicht nur den Dollar zu entlasten, sondern auch um die Paritäten innerhalb des Europäischen Währungssystems wenigstens einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Die leichte Senkung des Leitzinses in den USA, von Optimisten als ersten Schritt zu einer weltweiten Zinssenkung gedeutet und deshalb als Haussesignal gewertet, hat in den Börsensälen beträchtliche Verwirrung ausgelöst. Sie hat dafür gesorgt, daß die sich von Tag zu Tag verschärfende Iran-Krise bei der Tendenzbildung wenigstens vorübergehend keine Rolle mehr spielte.

Die Ausländer schienen sich in den letzten Tagen wieder für die international bekannten deutschen Aktien wie Siemens, Mannesmann, Volkswagenwerk und Deutsche Bank interessiert zu haben. Inländische Fonds wandten sich mehr den Großchemie-Papieren wegen der bei ihnen erzielbaren hohen Rendite zu. Wenn man davon ausgeht, daß bei BASF, Bayer und Hoechst für 1979 mit einer Dividende von sieben Mark zu rechnen ist, so betragen die Renditen unter Einschluß des Steuerguthabens beträchtlich mehr als acht Prozent. Das ist ein Satz, wie er am Rentenmarkt heute nicht mehr erzielbar ist. Unvermittelt sind die Aktien wieder in Zinskonkurrenz zu den festverzinslichen Papieren getreten.

Bei den Bankaktien haben sich die Kurse der Dresdner Bank und der Commerzbank bis auf wenige Mark Differenz genähert. Und dies obwohl bisher die Dresdner Bank eine um 0,50 Mark höhere Dividende verteilt hat als die Commerzbank. Hier zeigt sich deutlich die Last der AEG-Sanierung, da von der Dresdner Bank das Hauptopfer erwartet wird. K. W.