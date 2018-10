Beide sind sie nicht viel mehr als ein Punkt auf der Landkarte, die Insel Mauritius und die Insel La Réunion. Während sie mit den Seychellen touristisch sozusagen im Clinch liegen, leisten die Maskarenen-Inseln einander in Sachen Fremdenverkehr Schützenhilfe. Denn hier hat der eine das, was der andere nicht hat.

Mauritius mit seinen hinreißend schönen Stränden und First-Class-Hotels besitzt ein eher langweiliges Hinterland; Réunion, das vulkangeborene schwarze Eiland, hat Hochgebirgsklima und bizarre Krater aufzuweisen, jedoch kaum Strände und Hotels. So bietet La Réunion, diese Handvoll Frankreich im Indischen Ozean, sich als Ausflugsziel für Badegäste von Mauritius an. Mindestens vier Tage lang könnte diese Insel einen Touristen fesseln, behaupten die Manager von Réunion. Die Mehrzahl aber kommt morgens und fliegt abends zurück.

Die abenteuerlichste und schönste Art, R&inion zu entdecken, ist die Rundtour mit dem Flugzeug. Der Pilot spult die Insel wie einen Farbfilm ab. Erst türkisblau der Indische Ozean, der gegen die Steilküste aus schwarzem Basalt rollt. Darüber steigen sanft die Lavahänge an. Auf der einst glühenden Magma, die sich ins Meer ergoß, sind heute grüne Zuckerrohrfelder, Bananenplantagen, Siedlungen und Serpentinensträßchen angelegt.

Dann beginnt tropisches Wäldergrün, Tamarinden, Fächerpalmen, Filaos. Bis der Bewuchs flach und flacher wird. Schließlich folgt das blanke Nichts. Senkrecht stürzen die schwarzen Kraterwände in den Talkessel. Die Filmkameras surren. Atemberaubend kühn schraubt der Pilot sein Maschinchen in die Kessel hinunter, in den Cirque de Mafate, den Cirque de Salazie, in den grünen Cirque de Cialos. Darüber droht die oftmals schneegekrönte Kuppe des schwarzen Piton des Neiges (3069 Meter).

Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, die Insel zu entdecken. Mit dem Auto zum Beispiel, von St. Denis über die großartige, entlang der Steilküste ins Meer hinausgebaute Schnellstraße nach La Possession und hinauf zum Dos d’Ane. Die Autobahn endet am Kraterrand. Im Blickfeld des Piton des Neiges. Auch zum noch tätigen Vulkan Piton de Fournaise (2508 Meter) rollt der Leihwagen oder das Taxi. Die dritte Erkundungsmethode ist vermutlich die schönste, wenn auch die strapaziöseste: mit festem Schuhwerk auf markierten Wanderwegen, eine Nacht in der Hütte, hinauf zum Piton des Neiges, 3000 Meter über dem türkisblauen Indischen Ozean. Kontrastprogramm zum Badeurlaub auf Mauritius. Ilse Tubbesing