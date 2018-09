Drei Tage unter Panzergrenadieren – Der ganz normale Alltag einer ganz normalen Truppe (I)

Von Aloys Behler

Der Alarmposten vorn in seinem Erdloch tut so, als habe er den Feind gehört. Für 12.15 Uhr ist das so verabredet. In Wahrheit hat er gar nichts hören können, denn nebenan dröhnen niederländische Kampfpanzer durchs Gelände, daß einem Hören und Sehen vergeht. Jeder hier übt sein eigenes Stückchen Krieg.

Der Zug am Alarmdraht – das bewährte Büchsenklappern ist auch im Zeitalter elektronischer Kampfführung durch nichts zu ersetzen – hat die Männer des Feldpostens aufgescheucht. Sie stürzen in die Stellungen. Schweißtreibende Schanzarbeit, Spatenstich um Spatenstich in die niedersächsische Erde, ist voraufgegangen. Nun liegen sie da mit der Nase im feuchten Laub, dem Erdboden so gut wie möglich gleichgemacht, in Erwartung des Feindes: Landser der 2. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 71 auf dem Kasernenübungsplatz in Cuxhaven-Altenwalde bei der „Gefechtsausbildung“. Thema: Feldposten, Verhalten bei Feindberührung.

Außerhalb des Waldstücks manövriert der-Schützenpanzer der Gruppe: Panzergrenadiere kämpfen, je nach Lage, „aufgesessen“ oder „abgesessen“. Wenn sie sich „abgesessen“ durchs Gelände schlagen, soll das Feuer der Bordwaffen sie unterstützen. Für den Gruppenführer ist das ein heikles Geschäft: Er muß seine Männer zu Fuß führen und gleichzeitig – über Sprechfunk – den Einsatz des komplizierten Waffensystems „Marder“ lenken, wobei er auf die Beobachtungen seines Richtschützen im Turm angewiesen ist. Das verlangt einen gestandenen Mann, nach Meinung der Truppe einen Feldwebel mit seinen mindestens vier Dienstjahren im Kreuz, weil junge Unteroffiziere mit dieser Aufgabe überfordert sind. Doch es gibt nicht genügend erfahrene Unterführer in der Truppe, und so sind viele der Panzerkommandanten nicht älter und nicht länger im Dienst als die ihnen anvertrauten Wehrpflichtigen.

Der Chef der 2. Kompanie, Hauptmann Gerner, der den Gast durch das morastige Übungsgelände lotst, hat an diesem Mittag unplanmäßig eine Gelegenheit zur Demonstration der Tücken moderner Waffentechnik: Der Schützenpanzer seiner im Gebüsch robbenden Grenadiere hat eine Panne, Richtschütze und Fahrer turnen auf dem Turm.

„Was ist denn mit euch los?“ Der Oberfeldwebel, der die Übung leitet, ist sofort zur Stelle. Betretene Mienen bei den Grenadieren. Fahren können sie noch, sagen sie, aber nicht mehr schießen. Bei einem Übungsschuß ist ihnen das Rohr vorne rausgefallen. Dabei haben sie eine Düse verloren, ohne die die Munitionsnachlieferung nicht funktioniert. Der „Marder“ hat ein raffiniert ausgeklügeltes System, das den Patronennachschub aus dem Panzerbauch an die Kanone per Gasdruck besorgt. Und nun ist die Düse weg.