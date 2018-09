Inhalt Seite 1 — Ein Rückblick im Zorn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dietrich Schwarzkopf

Keine Situation, so schrieb einst die Botschaftertochter Gräfin de Boigne, sei geeigneter, Wehmut zu bewirken, als die des aus dem diplomatischen Dienst ausgeschiedenen Botschafters. Der gesellschaftliche Glanz erlischt für ihn, die persönlichen Beziehungen verkümmern, den Regierenden seines Landes wird er ein Fremder, das schlimmste: Er ist nicht mehr auf dem laufenden. Das Verfassen von Memoiren, die die glanzvollen Zeiten noch einmal herbeirufen, ist da ein gutes Mittel gegen die Wehmut. Doch in dem Maße, in dem die Konferenzdiplomatie der Minister und der Regierungschefs die Bedeutung der Botschafter mindert, verringert sich auch der Stoff für Memoiren oder er reduziert sich auf das Anekdotische.

Da ist es schon hilfreich, wenn Kritik des Botschafters an der Politik seiner Regierung den Stoff für seine Erinnerungen anreichert. Nicht Wehmut, sondern Zorn hat dem früheren Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Moskau bei seinem zweiten Buch die Feder geführt:

Helmut Allardt: „Politik vor und hinter den Kulissen. Erfahrungen eines Diplomaten zwischen Ost und West“; Econ Verlag, Düsseldorf 1979; 390 S., 39,80 DM.

Schon in seinem „Moskauer Tagebuch“, das 1973, ein gutes Jahr nach seiner Pensionierung, erschien (ZEIT Nr. 18, 26. 4. 1974), hatte Allardt aus seinen, wie er damals schrieb, „nicht eben positiven Auffassungen über den Inhalt des Vertrages (gemeint ist der Moskauer Vertrag vom 12. August 1970 zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion) und das von der Bundesregierung eingeschlagene Verfahren, ihn auszuhandeln“, kein Hehl gemacht. Aber er trat für die Ratifizierung ein, weil „das Risiko, mit dem Vertrage zu leben und das Beste aus ihm zu machen“ wohl geringer sein werde als jenes, das die Bundesrepublik mit einer Ablehnung durch das Parlament eingehe. Und er erinnerte die Bundesrepublik „und alle ihre politischen Exponenten“ an die Pflicht, künftig vertragskonform zu handeln: Verträge müssen eingehalten werden.

Sechs Jahre später wird Allardts Kritik erheblich schärfer: „Der Moskauer Vertrag war – nicht etwa nur aus deutscher, sondern aus internationaler Sicht betrachtet – alles andere als ein Meisterstück, es sei denn, man bezeichnet die Vorbereitung wie vor allem auch die Durchführung als Meisterstück (des) diplomatischen und taktischen Dilettantismus. Ungetrübtes Vergnügen hat er nur an einem einzigen Platz in der Welt hervorgerufen, bei der sowjetischen Staats- und Parteiführung!“

Der Moskauer Vertrag, erstes und wichtigstes Glied in der Kette der Ostverträge der sozialliberalen Bundesregierung, enthielt die beiderseitige Verpflichtung zum Gewaltverzicht sowie zur uneingeschränkten Achtung der territorialen Integrität aller Staaten in Europa in ihren heutigen Grenzen. Die Bundesrepublik und die Sowjetunion erklärten, sie betrachteten alle Grenzen, so wie sie am Tage der Unterzeichnung verliefen, heute und künftig als „unverletzlich“, einschließlich der Oder-Neisse-Linie als der Westgrenze Polens und der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR.