Das Trauerspiel erregte 1970 die japanische Öffentlichkeit und endete am 29. Oktober 1977 mit einem Schadenersatzvergleich in Höhe von rund 300 Millionen Mark zugunsten der Opfer. Die Vorgeschichte: In den 50er Jahren trat in Japan eine bis dahin unbekannte Krankheit auf, die in den Jahren bis 1970 rund 11 000 Menschen befiel: SMON, eine Abkürzung für „subakute Myelo-Optico-Neuropathie“. SMON schlug die Opfer unter anderem mit Blindheit, Lähmung und Tod.

Als Forscher endlich die Ursache – massenhaft konsumierte Oxychinolin-Präparate (Freiname: Clioquinol) – herausgefunden hatten, weigerten sich die betroffenen Hersteller wortreich, diese Tatsache anzuerkennen, allen voran die Baseler Weltfirma Ciba-Geigy mit ihren Umsatzrennern Entero-Vioform und Mexaform.

In einer zornig-anklagenden’ Dokumentation berichtet nun der schwedische Gerichtsgutachter und Kinderarzt

Olle Hansson: „Arzneimittel-Multis und der SMON-Skandal – Die Hintergründe einer Arzneimittelkatastrophe.“ A. T. I. Arzneimittel-Informations-Dienst, Berlin, 14,50 DM

in fast kriminalistischer Kleinarbeit über die Praktiken und die Unverantwortlichkeit der Clioquinol-Hersteller. So zeichnet Hansson akribisch die scharfen Angriffe auf die Firma Ciba auf, „die u. a. beschuldigt wurde, unzureichende Kenntnisse über ihre Arzneien zu besitzen, bewußt Daten zurückzuhalten, die sich für das Produkt unvorteilhaft auswirken könnten, die Kenntnis solcher Daten abzuleugnen und eine adäquate Warnung vor den ernsten Nebenwirkungen der Präparate zu unterlassen“.

Am 8. September 1970 wurden in Japan Verkauf und Anwendung aller Präparate, die Oxychinolin enthielten, verboten. Zum Jahreswechsel 1970/71 war SMON praktisch verschwunden. Doch noch 1972 wußte die Ciba-Geigy-Verteidigung in Japan: „Wer die Oxychinolin-Theorie unterstützt, verhindert auch die Aufdeckung der wirklichen Fakten rund um SMON und verzögert dadurch die Entwicklung von Behandlungsmethoden.“

Andere, schwerwiegendere Fakten wurden einfach geleugnet – etwa die Tatsache, daß Ciba längst auch eigene Toxizitäts-Versuche an Tieren mit Entero-Vioform vorgelegen hatte, alle mit demselben Ergebnis: Tod der Versuchstiere unter starken Krämpfen und Atmungslähmungen. Die Versuche stammen laut Hansson aus dem Jahre 1939. Dann meldeten, unabhängig voneinander, zwei Tierärzte in den Jahren 1962 und 1965 ausführliche Schilderungen ähnlicher Beobachtungen an Ciba. Die Firma lud die eine Beobachterin zu einem „wissenschaftlichen Gespräch“ ein, um sie dann durch die touristischen Attraktionen der Basler Umgebung und die kulinarische Küche zu führen. Konsequenzen zog die Herstellerfirma in keinem Fall. Drängelnde Frager, die eigene Beobachtungen über Nebenwirkungen gemacht hatten (wie etwa Olle Hansson), wurden so lange mit nichtssagenden Ausführungen hingehalten, bis sie entnervt auf weitere Korrespondenz verzichteten.

In der Bundesrepublik wurde Clioquinol erst auf öffentlichen Druck hin unter Rezeptpflicht und damit unter die Verantwortlichkeit der Ärzte gestellt. Andere Länder, vor allem die der Dritten Welt, sind noch hilfloser dem Gutdünken der Pharmaindustrie ausgesetzt. Es scheint, als habe es die schreckliche Contergan-Katastrophe nie gegeben, als ließe sich aus SMON keine Verantwortlichkeit ableiten. Jutta Kamke