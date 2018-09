Peter Zadek inszeniert einen neuen Menschenfeind“ in Berlin

Von Benjamin Henrichs

Im Theaterstück eines deutschen Lyrikers tritt ein deutscher Lyriker auf: Man feiert gerade eine Party, lässig, schlendert er herein, rührt mit dem Strohhalm im Cocktailglas. Der Lyriker hat die Garderobe eines besseren Vertreters, den Kopf eines Boxers (Mittelgewicht), sein Gesicht ist brutal, seine Stimme heiser und schmierig. Er trägt nun, am Rande der Party, zwei anderen Gästen sein neuestes Poem vor: „Ein Profi bin ich nicht. Das ist bekannt / Ich schrieb den Text als Telex, im Büro / in zehn Minuten nieder, einfach so.“ Das Gedicht (Titel: „Hoffnung“) ist ein abscheulicher Wechselbalg aus Managerdeutsch und Innerlichkeit, aalglatter Lüsternheit und triefendem Kitsch – die Sprache unserer leitenden Angestellten und unserer führenden Lyriker, obszön vermengt.

Der Mann heißt Oronte und entstammt einer Komödie von Molière. Er tritt jetzt auf in einem Stück „Der Menschenfeind“, das Hans Magnus Enzensberger „nach dem Französischen der Molière“ verfaßt hat. Peter Zadek hat es an der Freien Volksbühne Berlin urinszeniert, den Oronte spielt Uwe Friedrichsen mit einer Grauen erregenden Virtuosität. Eklig, wie er seinem eher ordinären Körper so etwas wie gesellschaftliche Eleganz antrainiert hat. Ekliger, wie er seine pornographischen Phantasien zu poetischen Ergüssen sublimiert. Am ekligsten, wenn seine Dichtermaske fällt; wenn Oronte, über den Mißerfolg seiner Rezitation gekränkt, plötzlich das nackte, viereckige, brutale Gesicht des häßlichen Deutschen kriegt, hinter dem Dichter der Schlächter zum Vorschein kommt.

*

Ort der Handlung: ein neudeutscher, neureicher Salon. Spiegelnde Silberwände, Säulen, eine schnörkelig-geschmacklose Hausbar, ein Teppich mit Vasarely-Muster. „Die modernen Möbel lieh uns freundlicherweise die Firma Interni, das Originalbild von Tom Wesselmann stellte uns die Galerie Springer zur Verfügung, das Bild von Ricarda Fischer die Künstlerin persönlich. Die euphorbia tirucallii im Bühnenbild stammt von der Firma Hermann Rothe Gartenbau ...“. Schon die dankbaren Hinweise im Programmheft wirken wie das (ungereimte) Präludium zu Enzensbergers (gereimter) Komödie. Auf Daniel Spoerris Bühne präsentiert Peter Zadek ein deutsches Bestiarium, Herr Oronte ist sein schrecklichster Bewohner. Dann treten zwei Party-Jünglinge auf, Acaste (Johannes Pump) mit schickem Zöpfchen, Clitandre (Jörg Holm) mit schön gestutztem Bart und teurem Pelzmantel. Sie spielen Squash, reden viel von ihren sexuellen Erfolgen, ihrer Wirkung auf die „Weiber“, und sehen doch eher wie zwei etwas kläglich geratene Schwule aus. Fräulein Arsinoé (Ilse Ritter) ist ein ausgemergeltes, püppchenhaftes, buntbemaltes Frauenzimmer mit lila Glitzerkleid und blonder Turmfrisur. Sie kaut ständig nervös auf der Zigarettenspitze, klappert mit den Augendeckeln und kann nicht verhindern, daß ihr souverän gemeintes Party-Lächeln dauernd in schiefe, jammervolle Grimassen entgleist. Herr Philinte ist ein zerknautschter Langweiler – den Dietrich Mattausch heroisch und richtig, also ungeheuer zerknautscht und langweilig vorführt. Auf Peter Zadeks Bühne sind lauter Leute versammelt, bei deren Betrachtung man dankbar feststellen kann, daß man selber so ähnlich, aber ganz so schlimm doch nicht ist. Ein Abend für Pharisäer.

*