Von Wilfried Kratz

Auf zweifache Weise wird die desolate Lage in der britischen Stahlindustrie unterstrichen. Die staatliche British Steel Corporation, die über neunzig Prozent des Rohstahls produziert und am Markt für Fertigprodukte einen Anteil von 54 Prozent hat, will nicht weniger als 52 000 ihrer 182 000 Beschäftigten loswerden. Den verbleibenden Stahlwerkern bietet sie eine Lohnerhöhung um karge zwei Prozent. Das ist beispiellos in der britischen Industrie. Keine andere Branche stößt absolut und relativ gesehen so viele Arbeitskräfte ab und offeriert eine so bescheidene Zulage angesichts einer Inflationsrate von über siebzehn Prozent.

Die größte Stahlgewerkschaft hat für den 2. Januar einen Streik ausgerufen und sucht die Unterstützung anderer Gewerkschaften in Großbritannien und im Ausland, um den Streik „wirkungsvoll“ zu machen. Einstweilen versuchen die Stahlverbraucher, sich schnell noch mit Stahl aus dem In- und Ausland einzudecken, bevor Streik und Solidaritätsaktionen greifen.

Reorganisationen und Stillegungen haben die Industrie in den letzten Jahren verunsichert. Die Schließungen wurden von Protesten begleitet, soziale Eruptionen blieben jedoch aus. Eine Rolle hat hier gespielt, daß auf den Abschiedsschecks relativ hohe Summen eingetragen wurden. Die Stahlwerker ließen sich abfinden, auch wenn die Gewerkschaften warnten, daß sich die Mitglieder nicht von den (steuerfreien) Beträgen, oft mehr als ein Jahreseinkommen, blenden lassen sollten.

Aber nun, so Gewerkschaftsboß Bill Sirs, „geht es an den Kern. Der Industrie wird das Herz herausgezogen“, meint der Langläufer und Gesundheitsapostel, der auf dem letzten Gewerkschaftskongreß ein Rauchverbot durchsetzte. Daß ein Streik die Krise bei British Steel verschärfen und noch höhere Arbeitslosigkeit nach sich ziehen könnte, ist für ihn nicht mehr der wichtigste Gesichtspunkt. „Unsere Leute haben die Angst davor verloren“, denn sie fühlten sich verhöhnt von der Zumutung, eine solche Minderung ihres Lebensstandards hinzunehmen.

Für den Chef von British Steel, Sir Charles Villiers, sind Schließungen und Bescheidung bei den Löhnen die notwendige Konsequenz, die aus einer verzweifelten finanziellen Lage zu ziehen ist. Wichtige Abnehmerindustrien wie der Automobilbau, die Werften, die Bauwirtschaft schrumpften. Im Ausland ist der Absatz oft unprofitabel. Die Amerikaner drohen überdies mit Aussperrung von europäischem Stahl, indem sie Dumping behaupten.

Der Markt schrumpft, zugleich steigen die Kosten stärker als die Preise. Nach einem Verlust von knapp 150 Millionen Pfund im Halbjahr bis Ende September ist im zweiten Halbjahr ein eher noch höheres Defizit zu erwarten. Das Ziel, im Frühjahr keine Verluste mehr zu machen, kann nicht erreicht werden. Aber die konservative Regierung hat bekräftigt, daß sie im nächsten Geschäftsjahr keine Verluste mehr finanzieren will. British Steel, so Industrieminister Sir Keith Joseph, sei hinreichend gewarnt worden, sich vor einer Situation in acht zu nehmen, „in der ihr das Geld ausgeht“. Der Konzern hat in den letzten fünf Jahren runde 1,4 Milliarden Pfund verloren.