In einem Augenblick, da die Grundrechte des einzelnen in diesem Land gefährdet sind wie niemals zuvor seit der Befreiung von nationalsozialistischer Herrschaft: gefährdet durch die Folgen offener und freier Zensur und durch bürokratische Einschüchterung (ein „Kursbuch‘ im Gepäck an der Grenze, ein amnesty-international-Plakat im Spind, ein Marx-Zitat in der Klausur, ein aufmüpfiges Gedicht im Lesebuch, einerlei, ob von Grass oder von Goethe, eine Annonce zugunsten eines entlassenen Kollegen in der örtlichen Zeitung), wie leicht verstößt heute einer gegen jene FDGO, die für einen Großteil der kritischen Generation längst zu einer Panzerfaust des Staats geworden ist – in einem solchen Augenblick kommt alles darauf an, die Grund- und Freiheitsrechte nicht nur defensiv: den Blick nach rechts gewandt, zu schützen, sondern sie, in entschiedenem Gegenentwurf zu den restriktiven Auslegungen der Konservativen, zu erweitern .