Es ist alles anders und ist doch Kleist. Wir sehen zwei Menschen, einen Mann, eine Frau, in heftiger Bewegung. Vorneweg der Mann, die Frau hinterher.

Brav beten wir nach, was Kleist in seinem „Großen historischen Ritterschauspiel“ aus den Jahren 1807/1808 „Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe“ behauptet: Die sechzehnjährige Katharina, Tochter eines Waffenschmieds aus Heilbronn, verfolgt ihren adeligen Geliebten, Friedrich Wetter, Graf vom Strahl, „wie eine Hündin“.

Ernst Wendt in seiner vierstündigen Inszenierung an den Münchner Kammerspielen deutet diese Bewegung – wie vieles – anders: Flieht da nicht ein junger, unerfahrener Mann aus gutem Hause vor einem Mädchen von niederem Stand, das offensichtlich etwas von ihm verlangt, was der in Kriegs-, aber nicht in Liebeshändeln geschulte Ritter fürchtet? Das Käthchen-Mädchen ist Jungfrau – noch ein Grund für den schlaksig blonden Softie mit der Frauen-Frisur, wie Felix von Manteuffel den Grafen spielt, nach der Hundepeitsche zu greifen, um sich die Verfolgerin vom Leib zu halten: „Zum Weibe, wenn ich sie gleich liebe, begehr ich sie nicht.“

Wie anders die munter parlierende Salondame Kunigunde von Thurneck. Mit der hat man zwar, standesgemäß, Rechtsstreitigkeiten um Ländereien; aber kaum hat das Muttersöhnchen von Graf die Prozeß-Gegnerin kennengelernt, bestürmt er die Mutter: „So wahr, als ich ein Mann bin, die begehr ich / Zur Frau!“ – und gibt Grete Wurm die Gelegenheit, einen der schönsten, auch schwierigsten Verse Kleists zu deklamieren: „Nun, nun, nun, nun!“

Mit solch überraschend neuen Blicken auf ein scheinbar bekanntes Stück überfällt die Münchner Aufführung den Zuschauer. Da hat man – am Anfang – viel zu schauen, viel zu denken. Aufregend: Gottschalk, Friedrichs „Knecht“, ist bei Markus Boysen kein „alter Geck“, sondern ein junger Bursch, der sich sofort in das Mädchen aus seinem Stande vergafft, das sich in den Kopf gesetzt hat, einen Grafen zu „heuern“. Daß die einsame Kunigunde sich die Zärtlichkeiten, die sie von Männern nicht kriegt, bei der ebenso vernachlässigten Zofe (sehr gut: Irene darin) holt, ist auch neu. Und daß der Kaiser (Charles Brauer), der sich an seine Jugendsünde erst allmählich erinnert, mit rosa gesäumter Hermelin-Schleppe und graumelierter Perücke, die er unter dem Andrang hitziger Erinnerungen vom Kahlkopf reißt, mit gezierten Bewegungen und albernem Lachen zum Inbild eines (auch erotisch) dubiosen Herrschers wird, definiert die von Kleist an die Spitze, der (ein halbes Hundert fordernden) Personen-Liste gesetzten Figur neu. Doch was entwickelt der Regisseur aus so neuen Angängen?

Es ist wie mit den Raum-, Bild-Einfällen und mit gestischen Leitmotiven: Wendt, der doch aus der Dramaturgie kommt, „vergißt“ die Ansätze zu neuer Interpretation, läßt optische, gestische Einfälle, die der Inszenierung Struktur geben könnten, zum Jux verkommen.

Anders als in den auffällig häufigen „Käthchen“-Aufführungen der letzten Zeit (Schaaf in Düsseldorf, Flimm in Köln, Rohmer in Paris, Schlette in Landshut) spielt die erste Szene des Feme-Gerichts wirklich, wie Kleist es wünscht, in einer „unterirdischen Höhle“. Eine riesige Leiter führt von einer durch Rasenstücke angedeuteten Pflanzen- und Menschen-Welt der Wirklichkeit in den Untergrund der Träume. Wendt und sein Bühnenbildner, Johannes Schütz, führen das Leiter-Motiv im zweiten Akt weiter: Nach dem Gang in die Unterwelt der Wahrheit (und der Wünsche) klettert der Graf aus dem Bauch der Erde und legt sich, weinend, wie die Regie-Anweisung verlangt, auf den Boden. Wenn der reitende Bote Flammberg (wunderbar komisch in seiner Hinfälligkeit Richard Beek) zum Rapport auf die Waldlichtung kommt, stolpert er fast in das Loch – Gottschalk kann sich gerade noch, in ganzer Länge, über den Erdspalt werfen. Die Leiter kehrt wieder als Brücke über den (lediglich durch ein weißes Tuch angedeuteten) Fluß. So weit ist alles gut. In der Brandszene, wo eine Leiter verlangt wird, kann sich Wendt den Witz aus Stummfilm-Zeiten nicht versagen, erst alle Leute von der über die Schulter eines Dieners gelegten Leiter niedermähen zu lassen, ehe die mobile Treppe zur Rettung des hinter roten Feuerwolken verschwundenen Käthchens benutzt werden kann.