„Nacht-und-Nebel-Aktion in vorweihnachtlicher Zeit.“

Hans Küng

zum Entzug seiner Lehrbefugnis als katholischer Theologe

*

„Umweltprobleme muß man mit den Mitteln der Marktwirtschaft lösen.“

CDU-Erklärung zum Umweltschutz

„Nichts wird in den 80er Jahren so sein wie in den 70ern – nichts.“ Helmut Schmidt