Der Werbefilm hat seine eigenen Gesetze. Das Natürliche wirkt schäbig, wenn man es nicht künstlich hochreißt... Da ging es beispielsweise um ein Deodorant, das von einem nackten Mädchen angepriesen wird. Dabei hatte der Auftraggeber eines zur Bedingung gemacht: Der Körper darf nur im Profil abgelichtet werden, also: lediglich eine Busenspitze gehört auf den Film. Ausgeschlossen, stellten die Kameraleute fest. Die Anatomie ist nicht so. Sooft die Schöne den linken Arm hob und der rechte die Spraydose zückte, schob sich die zweite Busenspitze ins Bild. Der Trick: Man klebte dem armen Modell die vorwitzige Brusthälfte mit Heftpflaster seitlich flach an den Körper. Der Sicherheit halber hielt eine vor der Kamera versteckte Maskenbildnerin das Pflaster fest.

Inge Santner: „Des Werbe-Pudels Kern – Die faulen Tricks mit den TV-Spots“ („Weltwoche“, 50/79)

Bernsteins Beethoven-Bekenntnis

Es sollte einmal „das Medien-Ereignis“ werden: „Leonard Bernsteins Beethoven-Bekenntnis.“ Geplant war eine Veröffentlichung, wie sie so spektakulär nicht einmal den Super-Gala-Opernshows aus München („Lohengrin“) oder Wien („Carmen“) zuteil würde: alle neun Symphonien im Fernsehen, gleichzeitig stereophon im Rundfunk und für die Fans in eben jenen Tagen auch auf Schallplatten erhältlich. Und so war das Ganze in Wien aufgezeichnet worden: Je sechs Kameras filmten an je zwei Tagen die Live-Konzerte, die Leonard Bernstein mit den Wiener Philharmonikern im Großen Musikvereinssaal dirigierte. Die Deutsche Grammophon-Gesellschaft zeichnete auch noch die Proben auf – so ist gewiß auch das letzte Räuspern oder Notenrascheln eliminiert, der letzte Verdacht, es könne eine Live-Aufnahme sein, ausgeräumt. Aber dann zeigte sich, was Ausgewogenheit in deutschen Funkhäusern auch bedeuten kann: Die Musik-Hauptabteilungsleiter der meisten Sendeanstalten – sei es, weil sie ihre so gänzlich anderen Programmschemata nicht durchbrechen wollten oder den Präzedenzfall fürchten, der sie und ihren Hörfunk zum „Lakaien des Fernsehens“ machen könnte, sei es, daß sie tatsächlich nicht ein halbes Jahr im voraus Termine zu kalkulieren vermögen – weigerten sich, zum Fernsehbild gleichzeitig den stereophonen Hörfunkton zu liefern. Da hat nun die ARD an die koproduzierenden Unitel und das österreichische Fernsehen für Bernsteins Beethoven einen Betrag gezahlt, der pro Symphonie etwa beim Doppelten eines Spielfilms liegt – aber die Chance, einmal wirklich zu zeigen, daß der Ton und nicht das Bild die Musik macht, werden konsequent nur die Kleinstationen Radio Bremen und Sender Freies Berlin, alle übrigen Hörfunk-Programme nur ausnahmsweise nützen. Was schließlich die ARD unter der „besten Festtags-Sendezeit“ versteht, ist jedem klar, wenn er notiert, wann das Medienereignis laufen wird: Die „Eroica“ etwa wird am zweiten Feiertag zwischen 22.45 und 23.45 Uhr zu sehen und zu hören sein.

Bölls Kirchenaustritt

Erst jetzt wurde durch ein Interview (Merian Nr. 12/79) bekannt, daß Heinrich Böll schon vor Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten ist – eine politische Entscheidung angesichts ihm unerträglicher politischer ‚Verquickungen des Klerus: „Das, was wir Restauration nennen, ist eigentlich von der Körperschaft Katholizismus in Deutschland am intensivsten betrieben worden und auch die Fast-Identität mit der CDU. Und wenn ich sehe, daß also ein gewisser Herr von Habsburg – sagen wir korrekt: Dr. von Habsburg ... wenn während dieser Auftritte auch irgendwelche Bischöfe oder Kardinäle rumschwirren, dann wird mir einfach kotzschlecht. Da wird mir zum Kotzen.“ Damit ist Heinrich Bölls Abschied vom Katholizismus keine Privatangelegenheit mehr, sondern der öffentliche Akt eines der prominentesten deutschen Schriftsteller, der mehr als alle anderen zu einer „Appellinstanz“ auch für die junge Generation wurde. Bisher schützte das Pappklischee vom „Linkskatholiken“ Bölls Gesellschaftskritik als eine systemimmanente. Die nächste „Belagerung“ kommt bestimmt; wird sie vielleicht nicht mehr „fürsorglich“ sein?

