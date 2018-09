Die Mitteilungen, die uns dann doch im Inneren beschäftigten, waren dürftig: ein süddeutscher Fußball-Club. Aber in welchem Land? Sein Gönner und Finanzier: der Chef eines Beerdigungsinstitutes. Aber in welcher Stadt? Ein Wettkampf, den die Mannschaft des Bestattungsunternehmers austrug. Aber gegen wen? Und auch noch verlor! Aber in welchem Torverhältnis?

Nur über zwei Punkte war die Kenntnis gesichert: Ein Fernsehkommentator hat sich über den Sponsor öffentlich mokiert: ein Beerdigungsunternehmer!

Und dann: An ihrem Dreß, der violett war, trugen die Spieler das Wort „Pax“. Auch das wurde moniert. Pax ist ein bekannter lateinischer Ausdruck für „Frieden“! Man hat sich an den Wunsch „Ruhe in Frieden“ gewöhnt: Man sieht ihn auf den Gräbern. Aber auf dem Fußballplatz muß der Wunsch „Spielt in Frieden“ fehl sein: fehl am Plätze.

Da haben wir uns gefragt, ob die Kritik etwa stumm geblieben wäre, wenn es sich bei den Mäzenen der Fußballmannschaft um einen Verein von Geburtshelfern und Hebammen gehandelt hätte: wenn die Farbe nicht violett, sondern blau gewesen wäre und die Pfeife des Schiedsrichters die Form eines Schnullers gehabt hätte. Daß Spender sich eines Fußballklubs als Mittel der Propaganda bedienen und hauptsächlich aus diesem Grunde spenden, ist doch viel zu gebräuchlich, als daß die Sache an sich anstößig wäre.

Und wenn wir uns schon begraben lassen müssen – wie dies beschlossen ist in Gottes Rat – so kann das nach unserer Ansicht von einer sportfreudigen Firma ebenso gut wie von einer sportfeindlichen, trübetümpeligen erledigt werden, wenn nicht sogar noch besser.

Uns jedenfalls könnte der Anblick einer nur milde trauernden Farbe wie dem Violett in der Fußballkleidung und mindern schönen, weithin sichtbaren Wort „Pax“ noch lange nicht nervös machen.

Wir kennen schlimmere Farben und häßlichere Worte. Obendrein heißt ja eine christliche Mahnung „Nemento mori“ – Gedenke des-Todes. Ist nun der Zusatz; „... nur nicht auf dem Fußballplatz!“ fällig?