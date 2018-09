Inhalt Seite 1 — Weiße Wüste – endlos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Abenteuer mit Supermädchen Es wirft ein trauriges Licht auf das Selbstverständnis der Literatur, wenn sie es für eine werbeträchtige Auszeichnung hält, daß das Fernsehen ein Buch verfilmt. Trotzdem ist es wohl eine sachlich richtige Einschätzung der Macht der Glotze. Und wenn gar das auf die Publikumsgunst angewiesene US-Fernsehen eine Geschichte für würdig befunden hat, dann mag man das schon auf dem Klappentext vermerken.

Harry Mazer: „Allein in endlos weißer Wüste“, aus dem Amerikanischen von Rolf Inhauser; Verlag Sauerländer, Aarau; 124 S., 16,80 DM

ist bestimmt ein spannender Film geworden. Das können die Amerikaner: einen aufregenden Plot erfinden. Die endlose Weite ihres Landes gibt ihnen auch heute noch genügend Raum fürs Abenteuerliche. Und die Tradition der Frontier-Tugenden macht auch im Alltag des zwanzigsten Jahrhunderts Überlebensgeschichten noch zu einem elementaren Erlebnis (wie etwa in Judson’s „In den Wäldern am kalten Fluß“).

Harry Mazer’s „Snow Bound“ geht da ganz nach dem bewährten Schema vor. Ein Junge, Tony, leiht sich das Auto seiner Mutter für eine verbotene Spritztour und liest an einer Kreuzung Cindy auf, die per Autostop nach Hause will. Tony macht von Anfang an Männchen, kehrt den erfahrenen Autofahrer heraus und übersieht, daß sie immer tiefer in den Schneesturm hineingeraten. Plötzlich ist die Straße weg, Cindy greift ihm panisch ins Steuer, und sie stehen unrettbar in einer Schneewehe.

Das Muster ist so einfach wie funktionell. Zwei Menschen, die sich eigentlich nicht mögen – das ergibt die charakterliche Auseinandersetzung –, und eine scheinbar ausweglose Situation, an der die zankenden Egoisten zusammenwachsen, um gemeinsam der Notlage zu entkommen. Zwölf Tage dauert das diesmal. Es sieht mehrmals so aus, als würden Cindy und Tony es nicht schaffen. Doch der amerikanische Pragmatismus macht sie so einfallsreich, daß sie am Ende der Schneehölle entrinnen.

Soweit das Filmische, das die Erwartungen in ausreichendem Maße befriedigt. Nicht so aber die literarische Seite, angefangen bei der Übersetzung, die voller Flüchtigkeiten ist („Die Maschine war versoffen“ – ein Trinkerauto?), unklar bleibt (ein „Chicken in Basket“ ist kein „Huhn im Korb“, sondern ein im Körbchen serviertes Backhuhn) und viele amerikanische Redewendungen einfach wörtlich in das Deutsch eines Übersetzungscomputers bringt („Er wollte, er würde...“ statt „er wäre gern“ oder „hört sich wie Spaß an“ statt „klingt ganz lustig“).

Auch mit der Charakterzeichnung hapert es. Personen werden nicht erzählend entwickelt, sondern in der Art eines Film-Treatments beschrieben. Da wundert es einen auch nicht mehr, daß Cindy und Tony im Jargon jener altklugen Kinder aus den amerikanischen Vorabendserien reden: „Ich kann das nicht sehen, wenn Mädchen stoppen“, rügt Tony der Sittenwächter, und Cindy, die Kluge, fragt Tony, ob es ihn störe, wenn sie über seine „ethnische Herkunft“ spreche.