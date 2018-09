ARD, montags ab 7. Januar 20.15 Uhr: „Jacques Offenbach“, von Georges Neveux

Wieder ein Jubiläumsjahr: Vor hundert Jahren, am 5. Oktober 1880, starb in Paris Jacques Offenbach – Grund genug für eine sechsteilige Folge bereits zu Beginn des Jahres. Und die kann, schließlich gehört der Sendetermin der Spielserie, nur heiter sein.

Wie ein vom Theater besessener Komponist dank seiner Genialität auch die kompliziertesten ökonomischen Probleme löst; wie Frauen die Karriere von Künstlern machen; wie leicht sich Intrigen spinnen lassen; wie Politik und Kunst sich gleichen: beide erhalten in Daunenkissen ihre Inspirationen – es ist so gut wie kein Klischee ausgelassen in dieser Serie, die sich vom Inhalt ihren Stil hat aufzwingen lassen.

Sechs Lustspielautoren gaben dem französischen Komödienregisseur Michel Boisrond genug Anlaß, einen Mammutetat des zweiten französischen Fernsehens in Kostüme zu investieren – dem Offenbach-Darsteller Michel Serrault wenigstens das rhythmusgerechte Taktschlagen beibringen zu lassen, reichte es dann nicht mehr.

Musik, Theater, Kunst – Kultur als das Produkt einer Gesellschaft, die sie stützt und stürzt? Soziale Problematik im Paris der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Politische Implikationen? „Aus der Spottvogel-Persoektive der Offenbach-Operetten betrachtet“, schrieb Siegfried Kracauer in seinem Offenbach-Buch, „verkehrt sich das gewohnte Bild der Welt.“ Die Gedenk-Serie kehrt die Bühnen-Welt wieder in ihren schönen Schein zurück. H. J. H.