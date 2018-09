Die Entdeckung eines großen Dichters aus Südtirol

Von Rolf Schneider

Da wird am 19. April im südtiroler Brixen einer jungen Frau ein uneheliches Kind geboren. Der Vater, er will seinen Sohn nicht „ehelich“ machen, kommt zehn Jahre später bei einem Unglück ums Leben. Der Säugling verbleibt zunächst in fremder Pflege, so bei den Grauen Schwestern der Heiligen Elisabeth; seine Mutter heiratet dann einen kriegsversehrten Mann, gelernten Tischler, der arbeitet schließlich als Pförtner bei einer Schafwollwarenfabrik in Bruneck. Der Junge wächst bei Mutter und Adoptivvater heran. Als er zur Schule soll, wird er schwer nierenkrank. Seiner Begabung wegen wechselt er auf Mittelschule und klassisches Gymnasium. In den Ferien arbeitet er als Autowäscher, Geschirrverkäufer, Hotelangestellter. Die Abiturprüfung besteht er nicht.

Er fängt an, Gedichte zu schreiben, die keiner drucken will. Er wird Lehrer. Als er einundzwanzig ist, tritt er in ein Kapuzinerkloster ein; kurz vor seinem zweiundzwanzigsten Geburtstag verläßt er es wieder. Er schreibt weiter Gedichte, besteht nach wiederholtem Anlauf sein Abitur, studiert ein wenig Kunstgeschichte, arbeitet erneut als Lehrer und säuft sich buchstäblich aus dem Schuldienst heraus. Er unternimmt Reisen. Er lebt als Gemeindearbeiter auf einer norwegischen Insel. Er unternimmt einen dritten erfolglosen Versuch mit dem Lehrberuf. Er wird arbeitslos. Einmal ist er Kleindarsteller beim Film. Der Alkohol hat ihn so ruiniert, daß er immer wieder in Krankenhäuser und Sanatorien muß.

1976 tritt er der Kommunistischen Partei Italiens bei. Durch ihre Vermittlung gelangt er in die DDR, nach Thüringen, Bad Berka, wo er kuriert werden soll. Es ist vergebens. Es kommt alles zu spät. Der junge Lyriker kehrt heim nach Südtirol, lebt von Unterstützungen, von Hilfsarbeit, er ist einunddreißig Jahre alt, als er sich hinlegt und stirbt, an einem Lungenödem, in der Folge von fortgeschrittener Leberzirrhose und Bauchwassersucht.

Diese Biographie und, vor allem, die literarische Hinterlassenschaft des Toten sind jetzt zugänglich geworden in dem Band von –

Norbert C. Kaser: „Eingeklemmt – Gedichte, Geschichten und Berichte, Stadtstiche, poetische Protokolle, Kritik, Polemik, Agitation“, herausgegeben von Hans Haider; Edition Galerie Bloch, Boznerplatz 5, A-6020