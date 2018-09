Seine Karriere schien. gesichert. Der Sohn eines Weißgerbers hatte die Lateinschule besucht, danach im Betrieb des Vaters eine Lehre absolviert und hatte dann die Beamtenlaufbahn eingeschlagen. Er war fleißig, steckte voller Ideen, und da seine Vorgesetzten seine reformfreudigen Vorschläge schätzten, förderten sie ihn so sehr, daß er rasch eine ständige Stelle im Staatsdienst erhielt, und zwar im Range eines Rats. Und obwohl er keine akademische Vorbildung hatte, wurde er im Alter von 28 Jahren Universitätsprofessor.

Dann aber änderten sich die Zeiten. Plötzlich war die Bereitschaft zu liberalen Reformen in seinem Land vorüber. Den neuen Vorgesetzten erschien er als suspekt. Man entzog ihm die Professur, und auf Grund seiner zuvor geäußerten liberalen Anschauungen strengte man eine Untersuchung gegen ihn an. Nach 15 Monaten lag das Ergebnis vor. Er wurde wegen „Ehrenbeleidigung und Verleumdung der Regierung, der Gerichts- und Verwaltungsbehörden und der Staatsdiener“ zu zehn Monaten Festungshaft verurteilt. Er floh ins Ausland, kehrte jedoch nach zwei Jahren zurück und wurde festgenommen. Nach fünfmonatiger Festungshaft erklärte er sich bereit, seine Staatsangehörigkeit aufzugeben und auszuwandern.

Als sich der Dreiunddreißigjährige mit seiner Familie in eine ungewisse Zukunft aufmachte, schrieb er ins Tagebuch: „Heute sollten wir Deutschland verlassen und alles, alles, was uns lieb und teuer darinnen gewesen, ach! vielleicht auf immer, und hinausziehen über das Weltmeer; vielleicht eines unserer Teuren in den Wellen begraben sehen; vielleicht wegsterben von ihnen mit dem herzzermalmenden Schmerz, sie allein zurückzulassen im fremden Lande. – So saßen wir da, jedes in seinem Schmerz, keines wagte aufzublicken, aus Furcht, dem anderen sein Inneres zu verraten. Da stimmten die Kinder das Lied an: Auf, auf, ihr Brüder und seid stark etc. Wir ziehen über Land und Meer nach Nordamerika, – und nun war es uns unmöglich, unseren Schmerz länger zu verhalten.“

Nach sieben Jahren kehrte er aus der Neuen Welt, wo er als Landwirt und als Redakteur gearbeitet und vor allem als Besitzer einer Kohlengrube Geld verdient hatte, zurück; Noch immer hatte er eine Fülle revolutionärer Ideen, die zum Teil auch realisiert wurden. Doch hatte er persönlich davon nie Gewinn. Enttäuscht und verbittert über den Mangel an Anerkennung und über die politische Entwicklung in seinem Vaterland nahm er sich schließlich (im Alter von 57 Jahren) das Leben. Am Rande einer Straße erschoß er sich; erst drei Tage später fand man seinen Leichnam im Straßengraben.

Anläßlich seines Todes erschienen viele Nachrufe. In einem hieß es: „Seit je hatte ihn ein eigentümliches Mißgeschick verfolgt. Überall, wo er seine warme Beredsamkeit entfaltet, hatte man ihn angehört, ihm widersprochen, ihn sogar bekämpft – dann nach einiger Zeit sah er plötzlich seine Ideen ohne ihn ausgeführt... Er erntete nicht Dank, nicht Ehre für seine rastlosen Mühen. Dies zehrte an seiner Kraft. – Je großartiger sich seine Ideen verwirklichten, desto einsamer wurde es um ihn her, desto mehr sah sich seine Persönlichkeit in den Hintergrund gedrängt.“

Und eine andere Zeitung schrieb: „Armer Freund, ein ganzes Land konntest du beglücken, aber dies Land konnte dir nicht einen Acker Erde, konnte dir nicht ein warmes Haus geben für die traurige Winterzeit des Alters! Dieser Fluch des zerrissenen Vaterlandes, in welchem man so kinderleicht heimatlos werden kann, in welchem das Genie niemand angehören darf, dieser Fluch hat dich im Schneesturm... in den Tod gejagt, und unsere Tränen, unsere Lorbeerkränze, was sind sie deiner verwaisten Familie? Was sind sie den guten Bürgern und guten Egoisten, die sich die Fülle des Leibes streicheln und weise sprechen: Der Staat ist nicht für Genies vorhanden!“ –

Wer war’s?