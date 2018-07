In einer Zeit, in der das Gold als „Sachwert“ in den Mittelpunkt vieler Anlageerwägungen gerückt ist, in der die Rohstoffspekulation blüht, in der die Furcht vor kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Ost und West wächst und in der die Anlagepolitik in vielen Ländern durch Versuche der Inflationsbekämpfung überschattet wird, finden „fundamentale“ Daten – dazu zählen auch Gewinnerwartungen und Angaben über das Kurs/Gewinn-Verhältnis – naturgemäß wenig Beachtung.