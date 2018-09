Inhalt Seite 1 — Kampf der dicken Brummer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fiat tritt jetzt ohne deutschen Partner an

Von Richard Gaul

Der frühere Daimler-Benz-Chef Joachim Zahn hat es schon immer gewußt: „Schreiben Sie Fiat“, pflegte er seine Mitarbeiter anzuherrschen, wenn in internen Papieren irgendwo der Name des Konkurrenten Magirus-Deutz auftauchte.

Seit dem Jahreswechsel stimmt auch die Wirklichkeit mit Zahns Sicht überein. Klöckner-Humboldt-Deutz hat seine Minderheitsbeteiligung an der Industrial Vehicles Corporation (Iveco) an Fiat abgegeben. Die Holding, schon seit fünf Jahren Muttergesellschaft von Magirus-Deutz, gehört jetzt voll den Italienern, die „Deutschen Bullen“ werden von Turin aus gebändigt.

Mit 80 Prozent Kapitalanteil hatte Fiat schon vorher die Majorität und damit auch das Sagen. Ändern wird sich deshalb in der Iveco zunächst nicht viel. Nach wie vor werden Lastwagen und Omnibusse mit den luftgekühlten Motoren von KHD das Zeichen Magirus-Deutz tragen – auch wenn sie etwa in einem italienischen Werk gebaut wurden; nach wie vor werden Nutzfahrzeuge mit wassergekühlten Fiat-Motoren den Namen des italienischen Konzerns tragen – selbst wenn das Auto bei Magirus in Ulm zusammengebaut wurde. Und auch um seine Motorenlieferungen muß sich KHD zunächst keine Sorgen machen: Für fünf Jahre hat sich die Iveco verpflichtet, jährlich über 20 000 Stück zu kaufen. (Siehe auch „Der Verkäufer“)

Dennoch bleibt bei der Iveco nicht alles beim alten. Denn die Holding wird ihre beiden Marken in der Bundesrepublik wohl nicht mehr lange getrennt marschieren lassen. Schon jetzt gibt es eine „Iveco-Deutschland“, in der Wilhelm Knödler, in Personalunion Magirus-Deutsch-Vorstandsmitglied, den Vertrieb zentral steuert. Eine Zusammenlegung der bisher noch getrennt operierenden Händlernetze ist da nur noch eine Frage der Zeit. Offiziell zwar werden derartige Pläne noch nicht bestätigt, doch Händler halten einen solchen Schritt für logisch.

Denn auf dem hart umkämpften Markt für Nutzfahrzeuge treffen Fiat und Magirus auf starke Gegner: Vor allem Daimler-Benz hat eine überragende Stellung; in der Klasse zwischen sechs und 16 Tonnen Gesamtgewicht verkauften die Stuttgarter knapp 20 000 der insgesamt rund 30 000 Lastwagen in der Bundesrepublik, über 16 Tonnen haben die Schwaben einen Marktanteil von immer noch über 50 Prozent und sind in dieser Klasse der größte in der Welt (siehe Tabelle). MAN, der zweite große deutsche Nutzfahrzeughersteller, nimmt sich dagegen fast bescheiden aus: Knapp 25 Prozent des Marktes der Schwerlaster in der Bundesrepublik konnte er 1978 gewinnen. In der Weltrangliste steht MAN erst auf Platz 15. Aber MAN geht gestärkt ins neue Jahr: Zusammen mit dem Volkswagenwerk wird in der kleineren Lkw-Klasse ein neues Fahrzeug angeboten. Ohnehin ist MAN nicht allein: Das Unternehmen gehört zu GHH, dem größten deutschen Maschinenbaukonzern; und bei einigen Aggregaten wie Motoren und Getrieben wird schon seit Jahren mit dem Marktführer Daimler-Benz zusammengearbeitet.