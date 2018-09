Inhalt Seite 1 — Mit der Krise leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einer Zeit, in der das Gold als „Sachwert“ in den Mittelpunkt vieler Anlageerwägungen gerückt ist, in der die Rohstoffspekulation blüht, in der die Furcht vor kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Ost und West wächst und in der die Anlagepolitik in vielen Ländern durch Versuche der Inflationsbekämpfung überschattet wird, finden „fundamentale“ Daten – dazu zählen auch Gewinnerwartungen und Angaben über das Kurs/Gewinn-Verhältnis – naturgemäß wenig Beachtung.

Im Jahre 1979 hat sich nach einer Rechnung der Deutschen Bank das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis infolge des eingetretenen Kursrückgangs sowie der bei den Unternehmen eingetretenen Gewinnverbesserung von 12,9 auf 10,2 ermäßigt. Im internationalen Vergleich gelten deutsche Aktien als preiswert, ohne daß dieser Tatbestand jedoch Käufer aus dem Ausland anzulocken vermag.

In den deutschen Börsensälen lernt man zur Zeit, mit der Krise zu leben. In den ersten Tagen des neuen Jahres gab es zwar kräftige Kursrückschläge, weniger verursacht durch Panikverkäufe als durch eine begreifliche Zurückhaltung der Käufer. Von den Banken wird berichtet, daß die private Kundschaft nach wie vor für Anlagevorschläge – soweit sie Aktien betreffen – noch nicht wieder ansprechbar ist. Anders dagegen einige große institutionelle Investoren, die in dem jetzt erreichten Niveau „gewisse Chancen“ zu erblicken vermögen. In vielen Fällen spielt der Gesichtspunkt der Daueranlage allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr meint man, die in diesen Tagen besonders heftigen Tagesschwankungen nutzbringend für sich ausnutzen zu können.

Auto-Aktien mißtraut

Mit deutlicher Reserve wird in den Börsensälen den Autoaktien begegnet. Von den fundamentalen Daten her ist die VW-Aktie die billigste deutsche Aktie geblieben. Vergleichsweise niedrig bewertet werden auch die Papiere von BMW und Daimler. Die Leute, die Anlageentscheidungen zu treffen haben, fürchten, daß auch diese drei deutschen Autokonzerne in absehbarer Zeit von der Absatzkrise für Pkw’s erfaßt werden, selbst wenn dies im Augenblick noch nicht so aussieht und man in Wolfsburg immer noch der Ansicht ist, für den im Inland zu erwartenden Absatzausfall im Ausland einen Ausgleich finden zu können.

Ein weiterer Schwachpunkt sind die Bankaktien. Auch sie müssen vom Kurs/Gewinn-Verhältnis inzwischen als „billig“ gelten. Aber das zählt offensichtlich nicht. Fest steht, daß die deutschen Banken mit 1979 kein leichtes Jahr hinter sich gebracht haben und daß risikovolle Monate vor ihnen liegen, besonders was das Auslandsgeschäft angeht. Das macht die Beurteilung für 1980 so schwer. Wenn alles „normal“ verläuft, dürfte das Kreditgewerbe wieder besser verdienen, sobald die Bundesbank ihren Restriktionskurs lockert.

Vorerst haben es auch Banken nicht leicht, sich von den Aktionären das für ihr Wachstum erforderliche Kapital zu. beschaffen, wie der Druck auf die Aktien der Commerzbank zeigt, die zur Zeit junge Aktien Zum Bezug anbietet. Bei einem Kurs von 175 Mark für die „alte“ Commerzbankaktie läßt sich hier eine Gesamtrendite (einschließlich Steuerguthaben) von 7,6 Prozent ausrechnen. Daß wieder 8,50 Mark in bar ausgeschüttet werden, ist sicher. Ohne große Not wird man auch für 1980 diese Ausschüttung nicht verringern, so daß die Rendite „nachhaltig“ erzielbar ist.