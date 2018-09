In DIE ZEIT, Nr. 3 vom 19. 1. 1950

Einer sehr dankenswerten Aufgabe hat sich die „Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Rundfunk-Wirtschaft“ unterzogen: Zur Unterrichtung der Hörer über den neuesten Stand der Rundfunktechnik, über Wellenpläne und die in Vorbereitung befindlichen Ultrakurzwellensendungen läßt sie in Westdeutschland ein nicht nur für Fachkreise interessantes Vortragsprogramm durchführen. Diese Vortragsserie nahm in Hamburg ihren Anfang. Der Redner, Obering. Schiller, Stuttgart, erklärte mit aller Deutlichkeit, daß nach Einführung der Ultrakurzwelle die vorhandenen Empfangsgeräte keinesfalls unbrauchbar werden müssen. Sehr betont sprach er sich für die nicht zu umgehende Bereinigung der Verhältnisse im Mittelwellenband aus, die durch den Kopenhagener Wellenplan allerdings nicht erreicht werden kann.

Der NWDR – ähnlich wird es bei den übrigen deutschen Sendegesellschaften sein – setzt am 15. März die ersten Ultrakurzwellensender in Betrieb. UKW-Sender sind in Hamburg, Hannover, Langenberg und Köln geplant. Mit ihnen wird endlich das „zweite Programm“ Wirklichkeit werden. Später will dann auch der NWDR sogar ein drittes Programm über UKW senden.

we.