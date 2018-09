Inhalt Seite 1 — Aufschub für „Radio 24“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Italien aus berieselt ein Piratensender Zürich mit flotter Popmusik und Werbung

Roger Schawinski hat geschafft, wovon Schweizer Politiker nur noch träumen können. Für den ehemaligen Chefredakteur der Zürcher Boulevardzeitung Tat gehen die sonst so wahr- und volksabstimmungsmüden Eidgenossen auf die Barrikaden. Innerhalb von wenigen Tagen unterschrieben 212 000 Schweizer eine Petition an die Regierung in Bern, um „Radio 24“ zu retten. Das ungewohnte Engagement der nicht nur jugendlichen Hörer gilt Schawinskis kommerziellem Privatsender auf dem „Piccogroppera“ in Italien, unweit von Como. Seit Anfang November bedient er die Region Zürich auf einer Wellenlänge, die beim offiziellen Schweizerischen Rundfunk (SRG) zu kurz kommt, mit Rock- und Popmusik.

Glaubt man dem Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschafts-Departement (EVED) in Bern, der SRG oder den großen Verlagen in Zürich, so sind die Tage von „Radio 24“ gezählt. Denn das Enfant terrible der Schweizer Medienszene bietet ihrer Ansicht nach ausreichende Handhabe, es von seinem Berg herunterzuholen. Zunächst verstößt Schawinski mit seinem UKW-Sender gegen eine internationale Vereinbarung, nach der Rundfunksender nur die Stärke aufweisen dürfen, die zur einwandfreien inländischen Versorgung nötig ist. Schawinskis italienische Richtstrahlantenne dagegen ist absichtlich auf die Stadt Zürich mit ihrer geballten Kaufkraft ausgerichtet.

Darüber hinaus ist Privatfunk in der Schweiz zwar nicht grundsätzlich verboten, aber, wie jegliche Veranstaltung von Rundfunkprogrammen, an eine Konzession des Bundesrates gebunden. Die aber besitzt zur Zeit nur die SRG. Außerdem ist die drahtlose Verbreitung lokaler Rundfunk- und Fernsehprogramme auch nach dem Buchstaben der Kabelrundfunkverordnung von 1977 nicht gestattet. Und schließlich verletzt Schawinski mit „Radio 24“ eine weitere Maxime schweizerischer Medienpolitik: das Verbot der Hörfunkwerbung.

Zusätzlich durch einen gemeinsamen Brief der eidgenössischen Großverleger ermuntert, gingen die Beamten der schweizerischen Aufsichtsbehörde denn auch zum Angriff auf „Radio 24“ über. Wiederholt wurden die italienischen Postbehörden auf den illegalen Sender aufmerksam gemacht. Roms Postminister Vittorino Colombo reagierte gelassen, schickte aber schließlich Beamte mit der Verfügung, den Sender zum 4. Januar elf Uhr vormittags einzustellen. Doch Schawinski öffnete einfach nicht, und da kein Haussuchungsbefehl vorlag, zogen die Beauftragten des Ministers unverrichteterdinge wieder ab. Eine Aussprache zwischen Schawinski und Vertretern der italienischen Post am vergangenen Samstag brachte schließlich einen vorläufigen „Waffenstillstand“. Jetzt müssen die Richter entscheiden.

„Radio 24“ sendet unterdessen weiter – zum Ärger des zuständigen Ministeriums in Bern. „Wir befürchten, daß andere den gleichen Versuch unternehmen, wenn Schawinski durchkommt“, formuliert Abundi Schmid, wissenschaftlichen Berater der Aufsichtsbehörde die Bedenken der Politiker. Schon länger als ein Jahr bemüht sich eine Kommission, für die Schweiz eine Mediengesamtkonzeption zu erarbeiten, die auch die eidgenössische Kabelzukunft regeln soll. Immerhin ist das Land schon heute zu über fünfzig Prozent verkabelt. Die Tolerierung von „Radio 24“, so Schmid, „würde ein solches Konzept präjudizieren“;

Doch auch Schawinski hat seine Argumente. Sein stärkstes ist zweifellos die Tatsache, daß in der Schweiz eindeutig ein Bedarf nach einem Hörfunkprogramm wie „Radio 24“ besteht; also nach Popmusik, vermischt mit Nachrichten und Servicemeldungen. Das beweisen nicht zuletzt die Fluten von Hörerpost, die mittlerweile über die Zürcher Zweigredaktion des Piratensenders hereingebrochen sind.