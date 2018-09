Von Uwe M. Schneede

Wer sich hierorts etwas genauer mit der Kunst in der DDR befaßt, dem wird gern nachgesagt, er wolle der westlichen Avantgarde ein Bein stellen und tiefer Provinz das Wort reden. Doch künstlerische Qualität gibt es nicht nur bei uns. Aus unserer Sicht, denke ich, ist in der bildenden Kunst die Zeit der aktiven Koexistenz gekommen. Denn mittlerweile läßt sich nicht übersehen, daß die avancierte Kunstproduktion in der DDR etwas bietet, das bei uns so nicht vorhanden ist: eine identifizierbar eigene, kultivierte, einerseits metaphorische, andererseits farbempfindliche realistische Malerei, die ihre Traditionen aufbewahrt und die der internationalen Kunstvielfalt einen interessanten, einen keineswegs mehr beiläufigen Aspekt hinzufügt.

Deutlicher noch als vor drei Jahren auf der documenta 6 und auf der VIII. Dresdner Kunstausstellung lassen sich heute – anläßlich der X. Kunstausstellung des Bezirkes Leipzig – gewachsene Eigenständigkeit und gewachsenes Selbstbewußtsein der DDR-Kunst erkennen. Dies einerseits. Andererseits fällt es unter dem Eindruck dessen, was mit Schriftstellern, Liedermachern, Theaterleuten in der DDR passiert ist und passiert, schwer, die Entwicklung in der bildenden Kunst vorbehaltlos zu verfolgen. Aber nicht nur die (inzwischen erheblich vergrößerte) DDR-Kollektion der Sammlung Ludwig, die weiterhin auf Reisen ist (gegenwärtig bis zum 20. Januar in Heilbronn), auch die bevorstehenden Einzel- und Sammelausstellungen beispielsweise in Bremen, Frankfurt, Duisburg, Paris werden verstärkt unser kritisches Interesse fordern und detaillierte Auseinandersetzungen nahelegen, besonders auch in bezug auf die Produktion der sehr starken mittleren Generation, die hier noch weitgehend unbekannt ist.

Bezirkskunstausstellungen – wie die in Leipzig und die in Ost-Berlin gerade zu Ende gegangenen – sind Resümees zwischen den großen Übersichtsausstellungen in Dresden. Sie zeigen die neueste Produktion. Beschickt werden sie vom Verband Bildender Künstler. Wer dessen Mitglied nicht ist, nicht werden konnte oder nicht werden wollte, kommt nicht vor in diesen Ausstellungen: Altenburg und Penck beispielsweise. Anders als bei uns nehmen an diesen Ausstellungen auch die anerkannten und die namhaften Künstler ausnahmslos teil. Bei allen Experimenten, die jedoch peripher bleiben, ist der Realismus der abgesteckten Rahmen, aber auch das gründlich beackerte Feld.

Es ist schon erstaunlich zu sehen, wie sich die Malerei in der DDR erst tastend, jetzt sicherer, auf jeden Fall stetig in den letzten Jahren entwickelt hat. In Leipzig sah man sich mit den neuen Arbeiten zumal von Bernhard Heisig, Volker Stelzmann, Sighard Gille, Wolf gang Peuker einer international konkurrenzfähigen Malerei konfrontiert, die auf diesem Sektor des expandierenden, ästhetisch reicher werdenden Realismus anderswo kaum ihresgleichen hat; sie ist, bei allem überregionalen Anspruch, doch auch immer von dem uns eigenen Drang nach Tiefe geprägt, wie Dix und Beckmann es ehedem vorgemacht haben, und fruchtbar vom Regionalismus bestimmt wie die Neue Sachlichkeit in den zwanziger Jahren.

In der Vätergeneration – liebevoll-spöttisch spricht man in der DDR von Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Willi Sitte, Werner Tübke als der „Viererbande“ – ist es vor allem Heisig, bei dem etwas in Bewegung geraten ist (während Tübke in der Frankenhausener Bauernkriegs-Gedenkstätte mit monumentaler Malerei die Altdeutschtümelei weitertreibt und Mattheuer gegenwärtig keine besonders auffälligen Werke vorzeigt). Als einer der wenigen, die noch in ihren Bildern fest und überzeugend politisch argumentieren, faßt Heisig die malerischen Mittel immer genauer; man ist geneigt, ihn nunmehr als legitimen Fortsetzer eines durch Beckmann und Guttuso bezeichneten Stranges in der Malerei anzusehen. Die in Bremen (Galerie Michael Hertz) und Frankfurt (Kunstverein) bevorstehenden Ausstellungen werden hier genauere Einblicke in die neue Phase geben können.

Leipzig ist trotz der Anstrengungen der anderen Bezirke (Dresden, Karl-Marx-Stadt, Halle vor allem) weiterhin das Zentrum der DDR-Kunst, obwohl unter den knapp tausend Exponaten der Bezirkskunstausstellung enorm viel Mittelmaß zu finden war (das die gesamte Bezirkskunstausstellung in Ost-Berlin prägte).