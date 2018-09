Lauter Lenins

„Schlag zwei Uhr sonnabends begann der Trubel mitten auf dem Markt, direkt hinter: dem Lenin-Denkmal aus rotem Backstein.“ So stand es in der DDR-Kulturzeitung Sonntag in einer Reportage über einen Winterfesttag im erzgebirgischen Schneeberg. Eine anschauliche Reportage, lebendig geschrieben, mit einem kleinen Schönheitsfehler: Nicht Lenin steht auf dem Schneeberger Markt, sondern Thälmann.

Kein Zweifel, der DDR-Kollege kennt den Unterschied zwischen Lenin, dem Vater der Oktoberrevolution, und dem deutschen Kommunisten Ernst Thälmann. Sicherlich gibt es Entschuldigungen für die Verwechslung. Thälmann sieht auf Denkmälern Lenin ähnlich. Wie Lenin auf den meisten Bildern und Denkmälern hält auch der Schneeberger Thälmann die rechte Hand erhoben (vor Jahren hatte ihm ein Witzbold in diese Hand des Nachts ein Bierglas aus schnelltrocknendem Ton gedrückt). Hinzu kommt, daß Thälmann und Lenin auf den Denkmälern wie Gleichaltrige wirken: beide sind Männer in den besten Jahren und – was ihnen in diesen besten Jahren gemeinsam war – fast kahlköpfig.

Der wahre Grund für die Verwechslung ist vermutlich aber, daß dem DDR-Journalisten der „Lenin“ einfach so aus der Feder geflossen ist, weil er bei Denkmal automatisch an Lenin dachte. Es ist Lenins Schicksal, Modell für viele Denkmäler zu sein. Die DDR produziert ein Übersoll an Denkmälern (und nicht nur solche von Lenin) und erreicht damit das Gegenteil von dem, was sie erreichen möchte: daß man nämlich vor lauter Denkmälern kaum noch einen Blick für den einzelnen Menschen hat, dessen man durch sie gedenken soll. Wenn das so weitergeht, dann wird es eines Tages auch Luther in Eisenach und Fontane in Neuruppin passieren, daß sie für Lenin gehalten werden.