Immer mehr Taucher jagen Fische nicht mehr mit der Harpune, sondern behutsam mit der Kamera. Am besten gelingen Aufnahmen in tropischen Gewässern, da man meist sehr nah an die Bewohner der Korallenriffe herankommt. Farbaufnahmen lassen sich ohne Blitz noch in ein bis zwei Meter Tiefe machen. Um im Mittelmeer interessante Objekte zu „schießen“, muß man allerdings mit der Preßluftflasche oft dreißig bis vierzig Meter tief tauchen.

Der Trend geht unter Wasser eindeutig zu den einäugigen Spiegelreflexkameras. Vorteile dieses Kameratyps: Großes, übersichtliches Sucherbild, das die genaue Entfernungseinstellung und die Wahl des Bildschnittes erleichtert. Nachteil: Der hohe Anschaffungspreis, er liegt bei diesen 6 x 6-Kameras meist über 3000 Mark. Hinzu kommt natürlich noch der Preis für das entsprechende Unter-Wasser (UW)-Gehäuse. Die meisten Sporttaucher bevorzugen das Kleinbildformat, da sich diese Apparate leicht in einem UW-Gehäuse unterbringen lassen.

Die Kamera sollte auch eine Belichtungsautomatik mit Blendensteuerung besitzen, da bei einem derartigen Modell die entsprechende Verschlußzeit vorher eingestellt werden kann. Ist bei der Kamera nur eine Belichtungsautomatik mit elektronisch gesteuerter Verschlußzeit vorhanden, so besteht die Gefahr, daß es durch zu lange Belichtungszeiten zu Unscharfen durch Verwackeln kommen kann: Fische halten selten still.

Ein scharf zeichnendes Objektiv mit gutem Auflösungsvermögen ist für das kontrastarme UW-Milieu das beste. Am günstigsten ist eine Kamera mit eingebautem Weitwinkelobjektiv beziehungsweise mit einem Makro-Objektiv, weil hier die Entfernungen von 20 Zentimeter bis unendlich abgedeckt werden. Da durch die Brechung des Wassers das Bildfeld um ein Viertel verringert wird und somit alle Gegenstände näher an den Betrachter herangerückt werden, wirkt das Weitwinkelobjektiv unter Wasser wie ein Normalobjektiv. Hinzu kommt der größere Tiefenschärfenbereich des Weitwinkelobjektivs. Teleobjektive sind durch die im Wasser befindlichen Schwebeteilchen völlig unbrauchbar, sie ergeben flaue, kontrastlose Bilder.

Ob die Kamera mit einem Zentral- oder Schlitzverschluß ausgerüstet ist, spielt keine Rolle. Bei Zentralverschlüssen sind Belichtungszeiten bis 1/500 Sekunde möglich, während Schlitzverschlüsse Belichtungszeiten bis 1/1000 Sekunde erlauben, manchmal auch darüber. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß für die meisten UW-Aufnahmen 1/100 beziehungsweise 1/125 Sekunde genügt.

Natürlich kann man sich auch gleich eine echte UW-Kamera kaufen. Die Firma Spirotechnique bietet zum Beispiel die Kunststoff-Kamera „Aquamatic II“ für rund 380 Mark an. Mit dem eingebauten 1:8/28-Millimeter-Objektiv läßt sich nicht nur unter, sondern auch über Wasser photographieren. Die „Siluro Super“ wird von der Firma Nemrod für etwa 260 Mark angeboten. Diese anspruchslose Kamera eignet sich nur für Anfänger. Die Spiro-Kamera ist bis 70 Meter druckfest, das Nemrod-Modell bis rund 30 Meter.

Für Schnorchel- und Gerätetaucher ist die japanische Kleinbildkamera „Nikonos III“ eine interessante Alternative. Bei diesem Gerät sind vor allen Dingen die Größe und das Gewicht beeindruckend. Druckfest ist sie bis zu 50 Metern, der Preis liegt bei 850 Mark. Spezielle Objektive und Makrozubehör werden für diese Kamera von verschiedenen Firmen des In- und Auslandes auf dem Markt angeboten. (Wird fortgesetzt)

Frank Jörg Richter