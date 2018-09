Das antike Leben war nur Schweigen. Erst mit der Erfindung der Maschinen im XIX. Jahrhundert wurde das Geräusch geboren. Heute beherrscht das Geräusch souverän die Empfindungen der Menschen.

Luigi Russolo, italienischer Futurist, in seinem 1913 erschienenen Manifest „L’art des bruits“, das im Katalog der Berliner Ausstellung „Für Augen und Ohren“ zitiert wird.

Strauß und das Kino

„Wir glauben, es ist an der Zeit, auch jene Filmschaffenden zu ermutigen, die sich beharrlich weigern, auf der vordergründig-gesellschaftskritischen Modewelle mitzuschwimmen und sich dem Monopolanspruch einer Filmkritik nicht beugen, für die ein ‚sozialkritischer Touch‘ zum guten Film ebenso gehört wie das Wollsiegel zu einem guten Anzug. Mißverstehen Sie mich bitte nicht: Selbstverständlich gibt es hervorragende gesellschaftskritische Filme. Dies zu bestreiten wäre albern. Auch unter den heute ausgezeichneten gibt es solche. Aber es gibt auch hervorragende Filme, die dem, was ist, durchaus Freundliches abgewinnen, die nicht in unentwegtem Starrsinn die freiheitliche Gesellschaft verunglimpfen“: Worte des Vorsitzenden Franz Josef Strauß, gesprochen am Freitag letzter Woche bei der Verleihung des Bayrischen Filmpreises. Der ging an Rainer Kunze (Drehbuch „Die wunderbaren Jahre“), Dominik Graf (Nachwuchs-Regie „Der kostbare Gast“), Birgit Doll (Darstellerin in „Geschichten aus dem Wiener Wald“) und an Hans Jürgen Syberberg für seinen zur Zeit in New York so erfolgreichen „Hitler“. Jeder Preisträger bekommt 50 000 Mark. Dafür kann man sich schon mal eine Rede anhören, die mit der Realität des deutschen Films nicht das Geringste zu tun hat. Jedenfalls noch nicht: Ein Kanzler Strauß würde für eine saubere Leinwand wohl sorgen wollen. Und dabei ist er doch schon so brav und zahm, unser Film.

Cecil Beaton

Die meisten kennen ihn, ohne es zu wissen, durch zwei Filme, durch „My fair Lady“ und „Gigi“; denn für sie hatte er die Dekorationen und die unerhört schönen kostbaren Roben entworfen. Tatsächlich war Cecil Beaton, der jetzt, gerade 76 Jahre alt geworden, in London gestorben ist, zu allererst das, was man einen Stenographen nennen könnte. Er hat Bühnenbilder und Kostüme für viele Theaterstücke, Opern und Ballette entworfen – aber er hat mit der nämlichen Lust auch Kostüme und Dekorationen photographiert. Er war als Photograph an vieler Länder Höfen gepriesen, weltlichen wie geistlichen, als Mode- und Porträtphotograph. Das womöglich berühmteste Bild, das er je gemacht hat, ist das der Dichterin Edith Sitwell, die er „als großen graziösen Vogel“ gesehen und auch so aufgenommen hat, mit einer eigenartig zum Kamm getürmten dunklen Kappe.

Privatinitiative für Kunst