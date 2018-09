Etwa ein Dutzend Gestalten drängen sich in der Unterkunft am Werkstor. Stoffetzen mit der Aufschrift „official picket“ weisen sie als Streikposten aus. Regen und peitschender Wind hat sie in ihr Lager getrieben, eine Art Baugerüst, über das man eine Zeltplane geworfen hat. „Wir halten hier Wache rund um die Uhr“, sagt ein älterer Mann, Mitglied der Gewerkschaft der Hochofenarbeiter, und streckt seine Hände über das in einer Tonne brennende Koksfeuer, dieses unvermeidliche Requisit britischer Streikposten.

Aber hier vor dem Stahlwerk Llanwern ist es ruhig. Manager und Leute, die für die Sicherheit der Anlagen sorgen, werden durchgelassen. Andere Autos erscheinen selten. Schließlich ist spätestens seit dem 2. Januar bekannt, daß gestreikt wird. Die Posten brauchen also selten das zu tun, was sie nach dem Gesetz tun dürfen, nämlich Autos anhalten, aber „nur, um auf friedliche Weise Informationen zu erhalten oder zu vermitteln oder jemanden auf freundliche Weise zu überreden, zu arbeiten oder nicht zu arbeiten“.

Worum geht es in diesem Streik? Ein junger Arbeiter aus dem Walzwerk steckt als Antwort dem Besucher zwei Aufkleber auf den Mantelaufschlag. „Pay the steelworkers“ verlangt der rote. „Don’t shut us – give us Orders“ bittet der schwarze. Löhne und Arbeitsplätze sind die beiden Kernfragen, im Arbeitskampf eng miteinander verbunden, obwohl er eigentlich nur um Lohnzulagen geht.

Es ist ein höchst komplizierter Disput, der durch die Einschaltung der Gerichte noch verwirrender geworden ist. Es geht vordergründig um Löhne. Aber die bankrotte staatliche British Steel Corporation will die Zulage für die Arbeiter durch Rationalisierungen aller Art „verdienen“. Das heißt: durch umfangreiche Wertschließungen, Massenentlassungen, Aufgabe schwerfälliger, kostenfressender Arbeitspraktiken, personelle Verdünnung in verschiedenen Bereichen, größere Flexibilität, höhere Qualität. Die Gewerkschaften und ihre Mitglieder haben sich damit abgefunden, daß die Belegschaft schrumpfen wird, aber nicht um die vom Konzern genannten 52 000 und schon gar nicht bis August.

Die Aktivisten an der Front der Streikposten sind vertraut mit den Gegenargumenten ihrer Gewerkschaften: „Wir sind die am schlechtesten bezahlten Stahlarbeiter in ganz Europa“, erklärt der Walzwerker. „Wir haben die längste Arbeitszeit und den kürzesten Urlaub.“ Ist das nicht alles eine Folge der niedrigen Leistung je Arbeitsstunde? „Llanwern braucht keinen Vergleich zu scheuen. Wir in unserem Walzwerk arbeiten genauso effektiv wie irgendeines auf dem Kontinent.“

Aber die Überbesetzung in den Wartungs-, Reparatur- und sonstigen Hilfsbereichen? Die umständlichen Arbeitspraktiken – wenn der Meister stets einen Gehilfen bei sich haben muß, der ihm das Werkzeug trägt, der Elektriker auf den Mechaniker wartet, der allein den Schutz für eine Schaltanlage entfernen darf? Im Walzwerk scheint alles zum besten zu stehen. Die Qualität, ja die könnte verbessert werden. Der junge Walzwerker wurde sogar einmal zu Ford in Köln geschickt, um zu lernen, welche Anforderungen man dort an Autobleche stellt. „Wir haben unsere Blechqualität anschließend angepaßt. Aber Aufträge sind nicht hereingekommen. Das kommt daher, weil unsere Verkäufer auf ihrem Hintern sitzen. British Steel scheint sowieso alle Hoffnungen aufgegeben zu haben, noch Stahl im Ausland verkaufen zu können.“

Er und seine Freunde sind nicht beeindruckt von Statistiken, die zeigen, daß Großbritannien in der Produktivitätsliga weit unten liegt. Sie zücken ein Informationsblatt der Gewerkschaft. Dort steht: „Im letzten Jahr haben wir die Produktivität um acht Prozent erhöht und heute ist unser Ausstoß pro Mann fast derselbe wie der in Deutschland.“