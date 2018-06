Gibt es Krieg? Nach langer Zeit tauchte das Wort an der Jahreswende zum erstenmal wieder in den Neujahrsbotschaften auf. Giscard benutzte es gleich dreimal; der Papst malte in drastischem Detail die Schrecken eines Atomkonflikts aus; und das Bulletin of the Atomic Scientists, auf dessen Titelblatt amerikanische Kernphysiker seit 1947 symbolisch kundtun, welche Stunde der Menschheit schlägt, rückte den Zeiger von neun Minuten vor zwölf auf sieben Minuten vor zwölf – nach dem Einfall der Sowjets in Afghanistan wollen ihn die Herausgeber auf fünf vor zwölf stellen.