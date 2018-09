Inhalt Seite 1 — Keine Panik wegen „Mischa“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für Hans Obster stand der Sieger schon fest, noch ehe bei den Olympischen Spielen in Moskau der Startschuß zum ersten sportlichen Wettkampf gefallen ist. Sein Wodka Marke Moskovskaya, da war sich der Jülicher Spirituosenimporteur ganz sicher, würde im Juli einen kräftigen Nachfragestoß erleben. Denn das Russengetränk verspricht, die Sportfreunde vor den Fernsehschirmen in die rechte Olympiastimmung zubringen.

Um den absatzstimulierenden Zusammenhang zwischen Olympia und Wodka aber ganz deutlich zu machen, investierte Obster vorsichtshalber eine halbe Million in eine Werbekampagne – inklusive Preisausschreiben; die Hauptgewinne sind dreißig Reisen nach Moskau. Die Kampagne wird ein Flop, wenn die Olympischen Spiele platzen. Dennoch bleibt der Wodka-Importeur gelassen: „Die Gewinner des Preisausschreibens reisen auf jeden Fall – sicher nicht nach Moskau, wenn die Spiele ausfallen, aber vielleicht nach Afghanistan.“

Keine Spur von Panik zeigen auch andere deutsche Unternehmer, die sich von Olympia das große Geschäft versprechen. Der Atlas-Verlag in München, der im Auftrag des Olympischen Komitees das Maskottchen Mischa und das Olympia-Emblem für die Bundesrepublik vermarktet, rechnet trotz des drohenden Boykotts mit zwei Millionen Mark Lizenzeinnahmen. Atlas-Sprecher Axel Lindner: „Der Bär Mischa ist ein ganz unpolitisches Tier. Seine Akzeptanz übertrifft auch nach Afghanistan die des seligen Olympia-Dackels Waldi weit.“

Bislang hat Atlas an 65 Unternehmen Werbelizenzen für 100 Produkte vergeben. Mischa und die fünf Ringe prangen auf Luftballons und Kinderpyjamas, Schaumbadflaschen und Postern, Marzipan und Senf. Eine fünfstellige Summe zum Beispiel hat sich die Edmund Münster KG in Düsseldorf (Maoam) die Gunst kosten lassen, mit Mischa für Gummibären, Lakritz und Kaubonbons zu werben. Rund 40 000 Mark hat die Firma RüSo in Neustadt hingeblättert. Dafür darf sie Mischa als Plüschtier auf den Markt bringen. RüSo-Chef Sommer will mit 200 000 der Maskottchen vier Millionen Mark umsetzen. „Im Inland ist die Nachfrage ungebrochen. Nur die Bestellung der Russen für 100 000 Mischas wackelt im Augenblick.“ Verdient an Mischa hat längst auch Bayer Leverkusen, das die Dralon-Fasern für den Olympia-Bären gesponnen hat.

Um größere Beträge geht es für jene Unternehmen, welche die Spiele in Moskau nutzen wollen, um sich Eintritt in den sowjetischen Markt zu verschaffen. Gegen Gratislieferungen und Gebühren, über deren Wert und Höhe sie nicht sprechen, haben sie den werbeträchtigen Titel „offizieller Olympia-Ausrüster“ erworben. Ihre Renditefrüchte sollen langfristig reifen.

So richtet zum Beispiel die Wella AG kostenlos Frisiersalons in den olympischen Dörfern ein und liefert gratis Haarkosmetika für die Olympioniken. Wella-Sprecher Peter Skopp: „Ein Boykott macht uns nichts. Wir investieren sowieso mehr, als für uns kurzfristig dabei herauskommt. Das Ostblockgeschäft muß man langfristig aufbauen.“

Ähnlich sehen es die anderen deutschen Moskau-Lieferanten. Daimler-Benz läßt auf der Olympiade auf eigene Rechnung zehn Elektrobusse und zwanzig Mercedeswagen vom Pkw bis zum Transporter rollen. Außerdem sind an den Reiserouten nach Moskau elf neue Daimler-Werkstatten eingerichtet worden. Der Sportausstatter adidas wird – Boykott oder nicht – etliche Nationalmannschaften, darunter auch die sowjetische, zu Vorzugskonditionen ausrüsten. Der Kontaktlinsen-Hersteller Titmus-Eurocon sorgt dafür, „daß unsere fehlsichtigen Spitzensportler mit weichen Kontaktlinsen an den Start gehen“.