„Griechische Tragödien – Aischylos, Sophokles, Euripides“. Die größte Gabe des griechischen Geistes an spätere Generationen ist ganz gewiß die Tragödie. Die 31 vollständig erhaltenen Dramen des Aischylos, Sophokles, Euripides wissen Tieferes zu vermitteln als so manches Tausend theoretisierender Traktate. Freilich bleibt die Sprachschranke ein prinzipielles Problem: Altgriechisch ist nur wenigen bekannt, gelungene Übertragungen sind schwer zu leisten und kaum zu finden. Einen besonderen Platz nimmt da das übersetzerische Werk des ehemals in München lehrenden, auf Samos grabenden Archäologen Ernst Buschor ein: Es umfaßt den uns erhaltenen Gesamtbestand und steht auch dem Gesamt des einzelnen Kunstwerks, seinen Einblicken und Aussichten, seinen Tönen und Tönungen näher als wohl alles Vergleichbare. Daß der Artemis-Verlag das Jubiläum des 125. Bandes seiner „Bibliothek der Alten Welt“ mit der Herausgabe einer Kassette begeht, die in acht Paperbacks die Texte vorlegt und in einem Einführungsbändchen Buschors kurze Deutung des griechischen Dramas hilfreich hinzufügt, ist als erfreuliche Erschließung eines besonders bedeutsamen Bereiches zu begrüßen. Der uralte Konflikt, der die Mächte und das Menschenlos miteinander konfrontiert, ist im tragischen Spiel einzigartig gestaltet: Buschors Verse verbinden glücklich das Anschauliche mit dem Begrifflichen (so Hans Walter in seiner Einleitung). (Artemis Verlag, München, 1979; 2814 S., 165,– DM)

Bernhard Kytzler