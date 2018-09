Inhalt Seite 1 — Plumpe Argumente Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der DGB hat eine neue Kampagne gegen die Aussperrung gestartet

Nein, ein Streik in der Metallindustrie, wo sich die Fronten im Lohnstreit vorerst einmal festgefahren haben, ist – zumindest gegenwärtig noch – unwahrscheinlich. Für die Arbeitgeber besteht daher auch noch kein Anlaß, sich mit der Möglichkeit zu befassen, einen Streik eventuell mit Aussperrung zu beantworten.

Und wenn Heinz Oskar Vetter, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), in einer Großkundgebung die Aussperrung als das „reaktionärste Mittel der Unternehmer“ bezeichnet und deren Verbot fordert, so klingt das zwar wie eine Begleitmusik zu den laufenden Lohnverhandlungen, doch es ist nur das späte, lautstarke Echo der Arbeitskämpfe des Jahres 1978.

Es ist zugleich der Auftakt zu einer neuen Runde vor dem Bundesarbeitsgericht, in der es wieder einmal um die Frage geht, ob Aussperrung nun zulässig ist und, wenn ja, in welchem Umfang. Im Grundgesetz steht darüber nichts, und die Politiker haben sich bisher um eine Antwort auf diese Frage gedrückt aus Feigheit oder aus Weisheit, denn die Tarifautonomie ist bei uns Sache der Tarifparteien und nicht des Staates. Und deshalb müssen wieder einmal die Richter ran. Sie können den Hunderten von Klagen gegen die Aussperrung nicht ausweichen.

Die Argumente hüben und drüben sind bekannt und werden heruntergeleiert wie mit tibetanischen Gebetsmühlen. Die DGB-Kampagne wird da auch keine neuen Erkenntnisse zutage fördern. Die Arbeitgeber beharren darauf, daß erst die Aussperrung in einem Arbeitskampf die Waffengleichheit gegenüber dem Streik herstelle. Wäre sie verboten, so wären die Unternehmer tarifpolitischen Erpressungen der Gewerkschaften ausgesetzt.

Das ist sicher richtig, betrachtet man Streik und Aussperrung isoliert. Zieht man jedoch in Betracht, daß für die Arbeitnehmer der Streik die Ultima ratio, das letzte Mittel, ist, gegen das wirtschaftliche Übergewicht der Unternehmer Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zu erreichen, so erhält der Streik eine andere Qualität. Dem Arbeitsrechtler Professor Weiss jedenfalls erscheint es zwingend, „daß der Streik eine völlig andere Funktion haben muß als die Aussperrung“.

Die Gewerkschaften sehen dagegen in der Aussperrung ein Mittel, „die Kraft der Gewerkschaften zu brechen“ (so der IG-Metall-Vorsitzende Eugen Loderer). So hat der Arbeitskampf 1978 mit Streik und Aussperrung in der Druckindustrie die IG Druck finanziell stark ausgeblutet.