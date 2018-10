Inhalt Seite 1 — Wider alle Halbheiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von René Drommert

Was zur Zeit in Düsseldorf unter dem Titel „20 Jahre Arbeit“ gezeigt wird, ist keine Ausstellung im üblichen Sinn. Es ist die Ausstellung einer Ausstellung einer Ausstellung. Es ist nicht das, was ein Veranstalter nach eigens erarbeitetem Konzept zusammenträgt und schmackhaft macht, sondern die Übernahme einer Ausstellung, die im Jahre 1973 im Moskauer Majakowskij-Museum bereits stattgefunden hat: auf Anregung des im vorigen Jahr verstorbenen Schriftstellers Konstantin Simonow, zum 80. Geburtstag Wladimir Majakowskijs (1893 bis 1930). Sie ist also eine Rekonstruktion und als solche dem in der Sowjetunion überall (nicht nur bei Architektur und Städtebau) auffallenden Rekonstruktionsbestreben näher als unserer auf Neues gerichteten Gesinnung.

Zudem: Die Ausstellung, die nach Moskau auch in Polen, Frankreich, Portugal und West-Berlin gezeigt wurde, war auch selber kein Unternehmen mit „Initialzündung“, sondern schon ihrerseits der (untadelige) Versuch einer Rekonstruktion. Es sollte nämlich noch einmal präsentiert werden, was der große Majakowskij im Jahre 1930 der Öffentlichkeit aus aktuellem Grunde vorgeführt hatte. Hier erst also kommen wir auf das Kernstück.

Natürlich besaß auch dieses Unternehmen nicht die Gelassenheit vieler unserer Retrospektiven, sondern war ein Rechenschaftsbericht, mehr nach vorn gerichtet als zurück. Der Autor, ein rüder Rebell von pathetischer Rauflust, der immer, nicht allein bei der Unterzeichnung des „Futuristischen Manifests“, bereit war, „dem öffentlichen Geschmack eine Ohrfeige“ zu verpassen, war durch eine auffällige Entwicklung äußerst gereizt. Die Empörung kam nicht etwa nur daher, daß mit der fortschreitenden Mäßigung revolutionärer Gesinnung, dem Vorrücken der Bürokratie und dem Entstehen eines neuen Establishments Klüfte entstanden zwischen Majakowskijs vulkanischer Aufsässigkeit und der politisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit. Der Autor nannte die Oktoberrevolution schlicht „meine Revolution“. Für Friedfertigkeit mit dem Establishment war er nicht geboren.

Die allmählich sich einstellende Mißachtung Majakowskijs, die oft den Charakter einer Verschwörung des Schweigens annahm, verwundete den Schriftsteller, in dessen Brust zwei Seelen wohnten. Maxim Gorkij, der von Majakowskij schon früh begeistert war, erkannte die Zwiespältigkeit genau: „Er ist krankhaft empfindlich, ehrgeizig, schüchtern, und deshalb versteckt er sich hinter den wilden Ausbrüchen.“ Aber Gorkij hielt zum Beispiel Majakowskijs „Wirbelsäulenflöte“ für den „zentralen Nerv der Weltlyrik“.

Noch schlimmer als das Verschweigen Böswilliger traf den Lyriker Majakowskij der tief verletzende Vorwurf, seine Verse, die doch in wütender Ablehnung der Exklusivität und konventioneller ästhetischer Maßstäbe geschrieben waren, würden nicht verstanden. Noch mehr und andere Einwände: Bei einem seiner Ein-Mann-Auftritte (Rede, Vorlesung und Verse, Diskussion, Gedichtwünsche von Zuhörern, mit einem Wort: furiose Kommunikation) wurde ihm aus dem Publikum folgender Zettel hinaufgereicht, den man jetzt in Düsseldorf nachprüfen kann: „Genosse Majakowskij, Sie lesen sehr langweilig. Sie sollten lieber schreiben. Übertragen Sie doch das Vorlesen Ihrer Gedichte irgend jemand anderem.“ In Düsseldorf sieht man auch eine Tafel, an der als Blickfang ein großer gedruckter Text steht: „Majakowskij ist den Massen nicht verständlich.“ Um die Behauptung zu widerlegen, hat Majakowskij darunter eine ganze Reihe Zeitungsartikel (aus Europa und Asien) geklebt, die ein positives Echo bekunden.

Man kann sich in der Ausstellung ganz gut über die Krise informieren, die wenige Tage später zum Selbstmord geführt hat. Berücksichtigt man auch eine gewisse Schwermut, seine unglückliche Liebe zu Lilja Brik, der schönen Frau seines Verlegers, den Mißerfolg seiner Komödie „Banja“ (Das Schwitzbad), dann erkennt man, daß es an Gründen für seinen Freitod ein ganzes Konvolut gibt, das nie restlos befriedigend aufgeschlossen werden wird. Die in Düsseldorf gezeigte Rekonstruktion gibt auch an diesem Punkt wertvolle Fingerzeige. Dennoch ist ein Einwand nicht zu unterdrücken. Obwohl auf sehr vielen kleinen Zetteln Texte übersetzt und manche Komplexe kommentiert wurden, obwohl man sich (bei Versen) die überragende Kennerschaft von Karl Dedecius zunutze machte: in den tieferen Genuß der Ausstellung kommt nur, wer Russischkenntnisse mitbringt.