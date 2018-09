Bestseller Koran

Ausgerechnet in der Sowjetunion ist der Koran zu einem begehrten Buch geworden. Der Grund: Regierung kontrolliert strikt die Publikation religiöser Schriften. Doch die islamische Renaissance ist auch an den Moslems der Sowjetunion nicht spurlos vorüber gegangen. Etwa 50 Millionen Sowjetbürger, die sich zu Allah bekennen, leben im Süden des Landes. Bei Besuchen in Moskau machen sie regelrecht Jagd auf Diplomaten und Studenten aus arabischen Staaten, um ihnen einen Koran abzukaufen. Der Schwarzmarktpreis für die begehrte Schrift ist mittlerweile auf 3500 bis 4000 Mark gestiegen.

Fortpflanzung aus der Urzeit

Machen es die Sowjets möglich? Aus dem Leningrader Institut für Zellenlehre wird gemeldet: Die Wissenschaftler wollen ein Mammut auf die Welt bringen. Aus dem kürzlich im sibirischen Eis geborgenen Kadaver eines vor rund 44 000 Jahren gestorbenen Urzeit-Elefanten soll eine Zelle entfernt und im Labor mit der Eizelle eines lebenden indischen Elefanten zusammengebracht werden. Die dort befruchtete Zelle, so der Plan der Forscher, wird dann dem Versuchstier eingepflanzt. Unter günstigen Bedingungen könnte nach 13 bis 20 Monaten das erste „künstliche“ Mammut das Licht der Welt erblicken. Westliche Experten bezweifeln, ob dieses ehrgeizige Experiment gelingen wird.

Kubanische Ausreise

Einen unfreiwilligen Beweis dafür, daß es in Kuba Spannungen gibt, hat der peruanische Botschafter in Havanna geliefert. Er warnte eindringlich vor den „unverantwortlichen Aktionen von Personen“, die in diplomatische Missionen eindringen, „ohne Rücksicht auf die Gefahr für das Leben Unschuldiger“. Im Klartext: Immer häufiger versuchen Kubaner gewaltsam in die schwerbewachten Botschaften einzudringen, um Asyl und Ausreise zu erreichen. Die Wachen pflegen schnell zu schießen, ohne groß daran zu denken, daß sie harmlose Passanten oder das Missionspersonal gefährden. Sieben Fälle solcher „kubanischen Ausreisen“ sind bislang bekannt geworden.

