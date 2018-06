Mehr als vier Wochen hatte der maximo lider geschwiegen und mit dieser Demonstration schon seine Auffassung bekundet. Fidel Castros erste Stellungnahme, übermittelt in einer Botschaft an die UN-Konferenz für wirtschaftliche Entwicklung in Neu-Delhi, ließ dann an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Die Vorgänge in Afghanistan haben an dramatischer Bedeutung zugenommen, die jeden beunruhigt, der auf der Grundlage, daß ein jedes Volk das Recht auf Souveränität, Integrität und Unabhängigkeit besitzt, den Frieden wünscht.