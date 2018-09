Karneval alternativ: Bis einschließlich März bietet Lossburg im Schwarzwald Faschingsflüchtlingen Asyl zu günstigen Preisen. In dreizehn Häusern gibt es vierzehn Tage Übernachtung mit Frühstück schon von zweihundert Mark an. Eingeschlossen im Preis sind zudem ein Hallenbadbesuch und Ski oder Rodel frei für einen Tag. Auskünfte über die Kurverwaltung 7298 Lossburg 1, Telephon (0 74 46)

Auslauf: Bad Tarasp-Vulpera im Schweizer Graubünden hat sein Herz gleichzeitig für Kinder, Skianfänger – und Hunde entdeckt. Für sechs- bis zwölfjährige Kinder gibt es einen Skiclub (Wochenpreis in der Nebensaison 154 Franken), in dem die Kleinen nicht nur ganztägig behütet sondern sogar mit einer „Begrüßungsparty“ empfangen werden. Zudem sorgen ein Trickfilmabend und Schwimmwettkampf und natürlich ein Abschlußrennen um den „Skiclub-Preis“ dafür, daß es den Kindern nicht allzu langweilig wird. Erwachsene Skianfänger bekommen für 155 Franken in der Nebensaison in zehn Skilektionen den richtigen Schwung beigebracht, der Skilift ist im Preis enthalten. Wer’s komfortabler will, kann natürlich auch eines der First-Class-Hotels des Ortes wählen, das billigste Angebot – eine Woche mit Halbpension – gibt’s von 462 Franken an. Gilt es nur noch an die Hunde der Gäste zu denken, die hier, wer sagt’s denn, eine eigene Laufspur neben der Loipe des Herrchens vorfinden. Beide, Hund und Herr, so teilt das Kur- und Verkehrsbüro mit, seien mit dieser Langlauf-Kombination hochzufrieden. Auskünfte: CH-7552 Vulpera, Kur- und Verkehrsbüro.

*

Videoslalom: Das Wintersportzentrum Flumserberge im St. Galler Oberland legt Wert auf die Tatsache, daß die Weltcup-Fahrerin Marie-Theres Nadig ihr vorolympisches Training auf den dortigen Pisten absolviert. Die gleiche Sportlichkeit wünscht man sich, wenn auch in bescheidenerem Ausmaß, von den Gästen. Für diese wird regelmäßig ein Riesenslalom ausgesteckt, der Gäste-Lauf mit Video-Kameras aufgezeichnet und abends – zur Gaudi oder zum pädagogischen Nutzen – vorgeführt. Auskünfte: Verkehrsbüro CH-9001 St. Gallen.