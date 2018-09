Inhalt Seite 1 — Entwicklungshilfe am Rhein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ingo Heimfeld

Bad Honnef/Rhein, im Februar 1980. In einem Tagungsraum der Zentralstelle für Auslandskunde. (ZA) versucht Irmgard Bauhammer, sich in den Vortrag über „Strategien zur Linderung der Unterentwicklung in Entwicklungsländern“ hineinzudenken. Sie ist „mitausreisende Ehefrau“ – wie das hier genannt wird – des Experten der deutschen Entwicklungshilfe, Wolfgang Bauhammer, der im April dieses Jahres nach Santo Domingo in Kolumbien gehen wird, um dort in der gewerblichen Berufsausbildung tätig zu werden.

„Ein etwas trockener Stoff“, meint Frau Bauhammer nach vier Tagen Vortrag und Diskussion über deutsche Entwicklungspolitik mit einem geladenen Referenten; „aber das muß wohl so sein.“ An den Vormittagen hat sie zusammen mit ihrem Mann intensiv Spanisch gebüffelt, in kleinen Gruppen und im Sprachlabor, ein nicht eben alltäglicher Tagesablauf für die sechsundvierzigjährige Mutter von zwei Kindern.

Wie Wolf gang Bauhammer sind weitere siebzig Experten mit ihren Ehefrauen und Kindern aus allen Teilen der Bundesrepublik nach Bad Honnef gekommen, um sich hier in einem Kurs bis zu drei Monaten Dauer auf ihre Aufgabe in einem Entwicklungsland vorzubereiten. Der Regierungsberater für Wasserwirtschaft, der nach Brasilien geht, der Universitätsdozent, der sich für Peru entschieden hat, Adda Deepen, Phytomedizinerin, die auf den Philippinen eingesetzt und sich der Kartoffelzucht widmen wird – sie müssen die dort gesprochene Sprache lernen. Frau Deepen und viele andere in der Regel hochspezialisierte und gelegentlich auch schon auslandserfahrene Fachkräfte fügen sich in ein Seminarprogramm ein, das sie nach Beendigung des Lehrgangs gut gerüstet für ihre Aufgabe in ein Land der Dritten Welt entlassen soll.

Der dreimonatige Kurs konzentriert sich im Schwerpunkt auf die intensive Ausbildung in Weltsprachen oder auch einheimischen Sprachen; auf sie entfällt etwa 60 Prozent der Ausbildung. Daneben gibt es als weiteren Bereich die Landeskunde, die meist geographisch gruppiert ist und durch Einzelberatungsgespräche mit Landeskennern ergänzt wird. Eine Woche entfällt auf „Verfahren und Probleme der Zusammenarbeit“, ein gelegentlich umstrittener psychologisch gesteuerter Kurs, in dem Rollenspiele, die von Videoanlagen aufgezeichnet werden, schwierige Alltagssituationen im Entwicklungsland simulieren.

Der Uhlhof – wie das Institut auch genannt wird – bietet eine reichhaltige Bibliothek mit 10 000 Sachbüchern über Länder der Dritten Welt, ein landeskundliches Archiv sowie eine Videothek mit zahlreichen Filmen gleicher Thematik; sie wird ergänzt durch Diareihen und programmierte Lerneinheiten. Neben dem Dreimonatskurs werden Teilnehmer mit guten Vorkenntnissen nur eine Woche in Landeskunde ausgebildet, andere absolvieren einen einmonatigen Lehrgang ausschließlich in der Sprache des Landes, in dem sie eingesetzt werden; und ganz nebenbei erhalten frischgebackene und auch altgediente Botschafter oder dienstreisende Abgeordnete eine landes- und sprachkundliche Vorbereitung. Zwischendurch sind auch Polizeibeamte Gäste der ZA, die im Verhalten gegenüber türkischen Mitbürgern geschult werden.

Der Einzug von Familien mit Kindern hat seine eigene Problematik. Sie werden in hauseigenen Wohneinheiten untergebracht. Schulkinder müssen in Bad Honnef eingeschult, kleine Kinder in der institutseigenen Kindertagesstätte untergebracht werden. Die Integration der Kinder glückt meistens; neben dem großen Freigelände finden sie Spielmöglichkeiten in dafür vorgesehenen Räumen und erleben, wie ihre Eltern plötzlich auch wieder, zur „Schule“ gehen. Schulkinder machen nachmittags unter Aufsicht ihre Hausaufgaben, damit die Eltern sich ungestört den Kursen widmen können.