Die offiziellen Lieferfristen des Stuttgarter Unternehmens werden häufig unterschritten

Der vielgeplagte Mercedes-Fan will seinen Augen nicht trauen: „Neuwagen! Zum sofortigen Mitnehmen“ prangt da im Schaufenster des Gebrauchtwagenhändlers „Autohaus am Steindamm“ in Hamburg auf einem Modell der neuen S-Klasse. Bisher hieß es doch immer, auf diese Autos müsse man bis Mitte 1981 warten. Sollten die oft geschmähten Lieferzeiten von Daimler-Benz angesichts der wachsenden Benzinsorgen nun auch schon zusammengeschmolzen sein?

Beileibe nicht, vermeldet die Zentrale in Stuttgart. Daimler-Kunden müßten unverändert Geduld haben, versichert Daimler-Sprecher Günther Molter. Ein Besteller könnte frühestens in sechs Monaten mit einem Auto rechnen, wenn er einen 280, 280 E oder ein T-Modell begehre; Coupés der S-Klasse seien Ende 1980 lieferbar; Verträge für die neuen großen Limousinen würden für das zweite Quartal 1981 bestätigt; und auf die kleineren Modelle vom 200 bis zum 250 müsse man gar bis zum zweiten Halbjahr 1982 warten. Die Produktion sei unverändert voll ausgelastet, für 1980 werde weiterhin ein Zuwachs von 2.4 Prozent auf 430 000 Personenwagen angestrebt.

Woher dann hat der Autohändler in Hamburg seinen „Neuwagen“? Warum mußte er nicht bis 1981 warten? Er hat ihn von einem Daimler-Kunden, der vor langer Zeit sein Auto bestellt hat, es jetzt aber nicht haben will. Ein Rücktritt vom Vertrag wäre für diesen Kunden teuer geworden: 15 Prozent Regreß fordert Daimler-Benz in einem solchen Fall. Bei einem Kaufpreis von 60 000 Mark sind das immerhin neuntausend Mark, genug fast für einen Ford Fiesta.

Wer also nicht monatelang auf seinen Neuwagen warten will, kann ihn auch schneller bekommen – wenn er einen Daimler-Kunden findet, der seine Bestellung inzwischen bereut.

Aber, so ergab eine ZEIT-Umfrage, auch bei den offiziellen Daimler-Benz-Niederlassungen sind die Autos wohlfeiler, als die offiziellen Angaben des Werkes vermuten lassen. „Sofort“ sind Typen der S-Klasse etwa in Hamburg, Düsseldorf und München zu haben.

Auch das jedoch kann Daimler-Sprecher Molter aufklären: Hierbei: handele es sich um Autos aus der Anlaufserie des neuen Programms. Insgesamt 2300 Wagen habe das Werk gebaut, ohne daß dafür spezifische Kundenaufträge vorlagen. Diese Autos dienten etwa als Ausstellungsstücke in den Schauräumen der Niederlassungen. Wer schnell ein Modell der S-Klasse braucht, und über Farbe und Ausstattung nicht selbst bestimmen will, könne, wenn er Glück hat, einen solchen Wagen bekommen.