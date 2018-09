Inhalt Seite 1 — Robert Siodmak: Mein erster Film in Hollywood Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gab ein Studio in Hollywood, „Republic Pictures“. Ein Produzent, Sol Siegel, wurde von Paramount engagiert. Er begann sofort, sechsundzwanzig sogenannte „B“-Filme vorzubereiten, kaute immer an einer Zigarre, die er, wenn sie halb aufgegessen war, ausspuckte. Eine Unterredung in seinem Büro mit den Regisseuren und Schriftstellern dauerte nie mehr als fünf Minuten. In einer Ecke saß der Schriftsteller, ein schüchterner Mann, von Siegel, wie alle anderen, terrorisiert. Er trug eine dicke Brille, sah wie eine fette Eule aus und blinzelte immer, als ob ihm das Licht weh täte. Später schrieb er „The Moon is blue“ als Theaterstück. Otto Preminger machte einen Film daraus und F. Hugh Herbert wurde Millionär.

Mein Agent Paul Kohner hatte einen Bekannten bei Paramount, Preston Sturges. Er war französischer Abstammung und ein wohlbekannter Regisseur. Ich trug ihm meine Sorgen vor. Er nahm sofort das Telephon zur Hand und verlangte Sol Siegel zu sprechen. Siegel war auch gleich am Apparat und Sturges sagte ihm: „Ich habe den größten europäischen Regisseur in meinem Büro. Ein Genie. Sie müssen ihm einen Film geben.“ Da Sturges meinen Namen noch nie gehört hatte, buchstabierte er ihn von einem Zettel, den ich ihm hingeschoben hatte. Siegel akzeptierte sofort, und so kam ich zu meinem ersten Film, Er hieß „West Point Widow“ (1941). F. Hugh Herbert schrieb das Manuskript. Als ersten Assistenten bekam ich einen baumlangen Texaner: Buddy Coleman und als Kameramann Theodor Sparkuhl, der aus Deutschland stammte, aber schon lange in Amerika war. Die Besetzung war Durchschnitt und die Schauspieler wurden in etwa zehn Minuten besetzt, ohne daß jemand etwas dagegen zu sagen wagte. Kein Mensch fragte mich um meine Meinung, kein Mensch hatte Respekt vor mir.

Am zweiten Drehtag sagte Coleman vor allen Leuten zu mir: „Du solltest in die Abendschule gehen und Englisch lernen, bevor du hier Filme machst!“ Ich erwiderte höflich: „Buddy, gestern war der erste Drehtag. Ich habe bereits fünfundzwanzig Worte gelernt und heute kommen fünfundzwanzig neue dazu. In fünf Jahren werde ich so gut englisch sprechen wie du und in zehn Jahren ein besseres Englisch, als du es jemals erlernen wirst!“

Am selben Tag weigerte sich mein deutscher Kameramann, Herr Sparkuhl, eine Einstellung zu machen, wie ich sie wünschte, Er sagte zynisch: „Solche Einstellungen macht man in Deutschland, aber nicht in Amerika!“ Ich mußte einen Experten aus dem Schneideraum kommen lassen. Er war völlig mit mir einverstanden.

Am dritten Drehtag befanden wir uns auf einer großen Straße, die im Paramount-Studio aufgebaut war und New York darstellte. Sie bestand schon seit zwanzig Jahren und wurde für viele Filme benutzt. Ich hatte gerade eine Einstellung beendet. Das Manuskript beschrieb einen Autounfall. Die Ambulanz kam mit heulenden Sirenen auf den Tatort zugerast, gefolgt von Polizeiautos.

Als ich meine Kamera wieder aufstellen wollte, stand plötzlich ein kleiner Mann vor mir und brüllte mich an: „Halt! Diese Einstellung wird nicht gedreht!“ Ich sah ihn verblüfft und verärgert an. „Warum nicht?“ fragte ich. „Weil ich es Ihnen befehle! Sind Sie so blöde oder taub, daß Sie mich nicht verstehen!“

In meinem Gehirn fing es an, wie in einem Computer zu arbeiten. Ich verstand blitzschnell, daß der kleine Mann mich nur provozieren wollte, da mich Sol Siegel loszuwerden versuchte. „Wenn das „deutsche Genie’ frech wird, schmeiß ihn hinaus“, muß er wohl gesagt haben.