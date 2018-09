ZDF, Montag, 25. Februar, 21.20 Uhr; Donnerstag, 28. Februar, 22.20 Uhr; Sonntag, 2. März, 21.15 Uhr; Donnerstag, 6. März, 22.05 Uhr; Sonntag, 9. März, 21.20 Uhr: „Molière“ – Fernsehfilm in fünf Teilen von Ariane Mnouchkine.

Das Theater führt die Sonne im Titel („Théâtre du Soleil“), zeigt den Sonnenkönig, den „Roi du Soleil“ Ludwig XIV. und dessen Zeit im Frankreich des 17. Jahrhunderts und stellt ins Zentrum einen Schauspieler, Dramendichter, Theatermenschen, der auch dann noch im Schatten dieses Sonnenkönigs vegetiert, als er sein Ensemble 1665 „Troupe du Roi“ (Königliches Theater) nennen darf: An fünf Abenden geht auf dem Bildschirm die Theatersonne auf in Ariane Mnouchkines Film „Molière“.

Wer diesen Film einmal gesehen hat, will ihn gleich wieder sehen: So viele Miniatur-Szenen, Stilleben in der Art alter Meister, Showeffekte, ruhig entfaltete Farbkompositionen versteckt Ariane Mnouchkine, Autorin/Regisseurin dieses Films über ihren großen Vorgänger, noch in Ecken und Winkeln, daß man beim ersten Zuschauen gar nicht alles mitbekommt.

Da wird es, für Fans, die dieser Film so gut wie „The Rocky Horror Picture Show“ hat, bei der Wiederbegegnung auf dem Bildschirm manche Enttäuschung geben. Wer auf Breitleinwand gesehen hat, wie die Bühne des Wandertheaters vom Wind in die Luft gehoben und auf einen Abgrund zugetrieben wird; wer die beschwerliche Reise der Gondeln aus Venedig über die Schneehänge der Alpen mitgemacht hat, schaut auf den Bildschirm mit dem Frust wie Kunstfreunde, die ihr Lieblingsgemälde, das im Museum eine ganze Wand füllt, auf einer Briefmarke wiedererkennen sollen. Aber es gibt auch Trost: Die Fernsehfassung ist um eine ganze Stunde (= 60 Minuten = 3600 Sekunden) länger als der Film.

Ariane Mnouchkine, die mit den Stücken ihres Sonnentheaters am Stadtrand von Paris („1789“, „1793“, „L’Age d’or“) weit über Frankreich hinausgewirkt hat, erklärt in ihrem Film nicht, weshalb Molare (1622–1673) ein Künstler des komödiantischen Theaters werden mußte. Sie macht etwas für den Film viel Richtigeres: zeichnet mit bisher so nicht zu sehender Genauigkeit ein Bild der Zeit, in welcher der begabte Sohn eines königlichen Polstermeisters zu einem der kritischen und doch beliebten Künstler seiner Zeit werden konnte.

Kalender nehmen, die fünf Abende vormerken, Freunde einladen, die beim Schauen schweigen, nachher aber, vielleicht, etwas Neues, Kritisches sagen können – und sich freuen auf fünf schöne Stunden vor dem Kasten. Und dann: Molière lesen. Schöner, aufregender als jede Olympia-Sendung. R. M.