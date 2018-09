Von Gunter Hofmann

Als „Ratten und Schmeißfliegen“, so beschwichtigt die CSU auf ihre Weise, hat Generalsekretär Stoiber weder alle Schriftsteller noch mehrere Autoren bezeichnet, also nicht Kesten, Drewitz, Jens, Reding und Walser. Die Invektive galt danach nur einem: Bernt Engelmann. Die Redakteure des Süddeutschen Rundfunks, in deren Kreis Stoiber sich geäußert hatte, halten dagegen, es anders verständen zu haben. Aber was auch stimmt, ändert das viel an der Sache?

Wahr ist: Edmund Stoiber steht zu seinem Wort. Ihm geht nicht so leicht der Gaul durch, nur grenzt er jetzt den Kreis der Betroffenen ein. Und festzuhalten bleibt: Überrascht hat er niemanden. Wenn einer, dann spricht Stoiber so. Mehr als Stoiber interessiert die Frage, was Strauß davon hält. Und was sagt die CDU?

Strauß weiß, daß er als Kanzlerkandidat auch daran gemessen wird, mit welchen Leuten er sich umgibt. Seit er Stoiber geholt hat, hatte er alle Hände voll damit zu tun, Fehler des Generalsekretärs zu verbrämen – eine Sisyphos-Arbeit.

Das fing an mit dem Herumdoktern an der Einheitsgewerkschaft – Stoiber brachte den DGB in Harnisch. Dann pflanzte er den unsäglichen Vergleich zwischen Nationalsozialisten und Sozialisten in die Welt – es rebellierte, wer von Geschichte Kenntnis und für politische Kultur Gespür hat. Und jetzt die Schriftsteller, – das muß alle auf die Barrikaden treiben, die das „Wörterbuch des Unmenschen“ kennen, die wissen, wer hierzulande von wem „Ratte“ genannt worden ist.

In allen drei Etappen war allerdings mehr oder minder schwer auseinanderzuhalten, wieweit Strauß Ko-Autor, wenn nicht Urheber solcher Ideen war. Für den jüngsten Fall gilt: Als erster hat Strauß 1978 Bernt Engelmann nachgerufen, „mit Ratten und Schmeißfliegen führt man keine Prozesse“. Er dementiert das nicht. Nun zeigt sich der Kandidat neuerdings besonnen und zurückhaltend. Was nutzt das, solange Stoiber so spricht, wie er denkt, und das Strauß-Bild nach seinem Wunsch formt? Wandlungen wirken da wie Mimikry.

Die CDU wird von Stoiber wieder einmal in besondere Verlegenheit gestürzt. Ludwig Erhards Wort vom „Pinscher“ gegen Hochhuth war nicht der erste Ausfall. Doch hat sich die CDU um Entspannung im Verhältnis zu den „Intellektuellen“ bemüht. Sie hat Vorurteile in den eigenen Reihen, so populär sie sein mögen, nicht wuchern lassen. Sie wollte nicht mit Feindbildern hausieren.

Es wäre gut, wenn die Christdemokraten, die hinter vorgehaltener Hand ihr Urteil über Edmund Stoiber fällen, sich auch öffentlich dazu bekennen. Sie haben mehr zu verlieren als er.