Eutin, ein Ort von 18 000 Einwohnern in Schleswig-Holstein, hat sein Skandälchen. Mehr als 20 Jahre alte Freundschaften sind zu Bruch gegangen, Grußbekanntschaften wurden aufgekündigt, und Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg hat in der Angelegenheit an Bischof Stoll einen Brief geschrieben, dessen Inhalt von Leuten, die es wissen wollen, als „massiv“ bezeichnet wird, zumal der erzürnte Politiker an den Staatskirchenvertrag erinnert hat.