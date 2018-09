Inhalt Seite 1 — Vor Kaffeefahrten in Urlaubsorten wird gewarnt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Senioren, die per Pauschalreise zum Überwintern in südliche Länder fahren, können zwar Schnee, Eis und Kälte entfliehen, nicht aber den cleveren bundesdeutschen Verkaufsveranstaltern. Das hat recht aufgebracht die Verbraucherzentrale Hessen festgestellt und hofft, daß ihre Warnung vor diesen meist recht skrupellosen Geschäftemachern Gehör findet.

Die durch ihre „Kaffeefahrten“ hinlänglich bekannten Verkaufsveranstalter sind schon vor langem auf die reiselustigen Senioren aufmerksam geworden. Sie fliegen ihnen einfach hinterher, laden sie nach heimischer Manier zu fröhlichen Fahrten ein – und finden ein dankbares Publikum. Denn trotz Animation, Schwalbe-Klub und Wanderprogramm bleibt für einen kostenlosen bunten Nachmittag immer Zeit. Dabei unterschreiben die in Stimmung gebrachten Senioren in bester Urlaubslaune die Kaufverträge, die ihnen von den netten spendierfreudigen Werbern hingehalten werden, Kaufverträge, die zum Teil beträchtliche finanzielle Belastungen bedeuten.

Aus den eingegangenen Beschwerden weiß die Verbraucherzentrale von der Reue der Käufer zu berichten, die nicht selten erst nach der Rückkehr in die Heimat kommt. Vergleiche von Qualität und Preis der im Urlaub erworbenen Waren mit dem Angebot in den deutschen Geschäften bringen häufig böse Überraschungen.

Eine Rentnerin aus Frankfurt glaubte, ein Unter- und Oberbett plus Kopfkissen für 890 Mark besonders preiswert bei einer Verkaufsveranstaltung auf Mallorca erworben zu haben. Als sie jedoch, etwas verunsichert, in deutschen Fachgeschäften nachfragte, wurde ihr vergleichbare Ware fast zum halben Preis angeboten. Wohlgemerkt, nicht bei einem Ausverkauf mit reduzierten Preisen. Auf Mallorca fühlte sie sich aber den cleveren Verkäufern geradezu verpflichtet: Man hatte ihr vorsorglich für die rauhe Witterung in der Bundesrepublik einen Nierenwärmer, ein Paar Bettstiefel und eine Weste geschenkt. „Wer möchte sich für eine solche Großzügigkeit nicht mit einem Kauf revanchieren“, meint die Verbraucherzentrale.

Ein anderer markanter Fall ebenfalls aus Mallorca: Auf einer Modenschau bestellte eine Verkäuferin ein Modellkleid. Das Kleid gefiel ihr immer noch ganz gut, als sie es zu Hause auspackte. Aber: Es war genau drei Nummern zu groß. Sie fragte sofort bei der Lieferfirma nach und erhielt von dort den Rat, sich das Kleid doch bei einer Schneiderin ändern zu lassen und die Ausgaben dafür von der Rechnung abzuziehen. Die Geschichte war nur, daß sie das Modellkleid bereits auf Mallorca bezahlt hatte. Die Änderungsrechnung wurde trotz mehrmaliger Mahnung nicht erstattet.

Solche Falle kommen aber nicht nur an südlichen Urlaubsstränden vor. Zur Lieblings-Zielgruppe der „Fliegenden Händler“ zählen besonders ältere Kurgäste deutscher Badeorte. Hier florieren verständlicherweise vor allem Geschäfte mit der Gesundheit.

Als kritischer Verbraucher, meint die Zentrale, dürfte niemand in solche Fallen geraten: Schließlich weiß jeder, daß größere Anschaffungen erst gemacht werden sollten, wenn ein Preis- und Qualitätsvergleich in mehreren Geschäften vorgenommen wurde. Wie soll das aber bei einer Verkaufsveranstaltung möglich sein? Niemand sollte daher unter Zeitdruck kaufen oder sich gar etwas aufschwatzen lassen. Auch größzügige Bewirtung und Geschenke sollten kein Grund sein, das Gefühl zu haben, man müsse sich mit einem Kauf oder auch „nur“ einer Unterschrift revanchieren.