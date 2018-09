Der EG-Kommissar für Energiefragen, Guido Brunner, möchte zwischen den Notenbanken der Europäischen Gemeinschaft und denen der ölproduzierenden Länder direkte Beziehungen herstellen. Auf einem Presseseminar des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes regte er ein Treffen der Notenbankpräsidenten dieser Länder an.

Sein Motiv ist einleuchtend. Die Rückübertragung von Ölgeldern in den Wirtschaftskreislauf wird nach dem neuesten Ölpreisschub nicht so gut gelingen wie von 1974 bis 1978. Die Banken fühlen, sich überfordert. Das Angebot solcher Gelder und die Nachfrage nach ihnen finden nicht mehr zueinander. Daraus könne sich ein Stau ergeben, der die rezessiven Kräfte in der Weltwirtschaft stärkt. Die Anregung ehrt den Erfinder. Aber er hat die Rechnung ohne die Politik gemacht. Ein Dialog zwischen den Regierungen der Industrie- und Ölländer würde die Energieversorgung ohne Zweifel entschärfen. Aber er kommt trotz mancher Bemühungen, auch der Bundesregierung, nicht zustande, solange das Nahostproblem ungelöst ist. Wahrscheinlich werden sich die Ölländer auch einem Gespräch auf der scheinbar unpolitischen Ebene der Notenbanken verweigern.

Wenn sich Brunner diese Skepsis zueigen macht, sollte er den Versuch wagen. The proof of the pudding is in the eating. R. H.