Es sollte „Der Kaufmann von Venedig“ sein, dann wurde Horváths „Kasimir und Karoline“ die letzte Inszenierung von Peter Palitzsch als Mit-Direktor des Frankfurter Schauspiels. Zwei gediegene Stadtverordnete – einer von der SPD und einer von der CDU, den Parteien, die in Frankfurt zur Zeit jedenfalls die Kulturpolitik gemeinsam tragen – wußten es schon in der Pause und bestätigten einander selbstgewiß ihre Ansicht: Horváths Stück habe nichts mehr zu sagen, es sei überholt. Das sagten die, Herren so, und hatten natürlich nicht gemerkt, daß Kasimir und Karoline, der arbeitslos gewordene Kraftfahrer und die Verkäuferin, auch zwei Männer ihresgleichen auf dem Oktoberfest treffen, den Kommerzienrat Rauch und den Landgerichtsdirektor Speer; feist und lüstern steigen die der Karoline nach, möchten sich das Mädchen gefügig machen – was ihnen das junge Ding, ist manchem unserer Foyer-Politiker die Kultur.

Überholt? Palitzsch mag sich nach dem schütteren Beifall am Ende der Premiere nicht ohne Bitterkeit fragen, was er während seiner Frankfurter Jahre erreicht hat, wenn nun sogar Horváths Volksstück kein Interesse mehr findet. Wahrscheinlich ist das aber eine Frage, die man vermeiden muß, wenn man geht. Weil das Theater die Leute schließlich doch nicht verändert; oder nur wenige, die meisten lassen sich nicht berühren, sind noch immer geblieben, die sie waren. Jetzt freuen sie sich in Frankfurt auf Wilfried Minks und Johannes Schaaf, die Neuen – und wenn die älter geworden sind, wieder auf die nächsten. Ermutigend soll das sein?

Von den vielen Entmutigungen, die Palitzsch in Frankfurt erlebt hat, ist in seiner hier vorerst letzten Arbeit viel zu spüren. Die Einsamkeit aller Figuren ist das einzige Thema der Inszenierung. Sie kennt keine noch so punktuelle Begeisterung mehr, mutlos automatisches Singen beim Bier läßt Oktoberfest-Stimmung gar nicht erst aufkommen, sogar im niedrigen Amüsement ist den Menschen längst kein Versprechen mehr, sie sind über alles hinaus. Hilflos stellt Friedrich Karl Praetorius als Kasimir manchmal einen Arm aus, aber die Geste bezieht sich auf niemanden; und der sie vollführt, glaubt auch nicht, daß sie sich noch beziehen könnte auf einen anderen Menschen. Rotraut de Neve, Karoline im grellroten Kleid, ist ebenso allein in dem niedrigen Bühnenraum (von Herbert Kapplmüller), dessen Öde einen Eindruck gibt von zerstörter Stadtlandschaft, mehr Fußgängerzone in Dortmund als jemals Münchner „Wies’n“. An einen seitlichen Ausschank treten Rauch und Speer und schütten trist Schnaps um Schnaps in sich hinein. Traurig reitet Karoline im Hippodrom auf einem richtigen Pferd, eine langsame Runde. Manchmal klingt der verwehte Ton eines Horns von irgendwoher. Nur die Krüppel der Schaubude sind zärtlich zusammen.

Hier bewegt sich nichts mehr, kann sich nichts mehr bewegen. Die Aufführung erzählt von einer tiefen Kälte und einer großen Wüste. So hatte vor sieben Jahren in Frankfurt Klaus Michael Grüber Brechts „Im Dickicht der Städte“ verstanden: Menschen, herumstaksend in einem Meer alter Schuhe, die Wörter der vergangenen Geschichte eines gewaltigen Zweikampfs halblaut vorsichhermurmelnd. Palitzsch mochte jener Aufführung Grübers damals nicht zustimmen. Inzwischen ist seine Weltsicht aber von der Grübers so weit nicht mehr entfernt.

Mit Edward Bonds „Lear“ hatte Peter Palitzsch 1972 in Frankfurt begonnen. Es war ein die Stadt provozierender Anfang. Mit einem seiner ersten Sätze sagt der alte König bei Bond, die Zeit sei abgelaufen, es sei zu spät, jetzt noch zu lernen. Aber dieser Lear kommt nachher doch darauf, daß es niemals zu spät ist, er hatte um sein Reich eine Mauer bauen lassen, um den Frieden zu sichern – am Ende beginnt er, allein, bis ein Arbeiter ihn erschießt, die Mauer abzutragen, „für ein Zeichen reicht’s noch“. Palitzsch hatte das seinerzeit noch herausfordernd inszeniert, er wollte etwas, mit dem Theater und überhaupt.

Der Abschied jetzt ist nachgebender. Viele Zeichen für Ende. Hinter Karoline reitet ein Skelett. Der Arzt, dem die Verletzten einer Schlägerei gebracht werden, trägt einen Stahlhelm wie ein Soldat. „Statt Krieg haben wir das“, wird in „Groß und klein“ von Botho Strauß über die Verhältnisse in einer verstörten Familie gesagt. Der Satz könnte auch über diesem Frankfurter Horváth stehen. Nur daß, wie Palitzsch „Kasimir und Karoline“ versteht, auch der Krieg schon vorüber ist, wenngleich ohne einen Frieden; auf der Bühne sind zu sehen: die aussichtslosen Opfer.

Es ist vorstellbar, daß eine Theaterzeit, also gut: eine Ära, mutvoller endet als so. Aber Palitzsch wird seine Gründe haben – und seine eigenen Gedanken dazu, wie es werden sollte, wie es kam, wie es geworden ist. Peter Iden