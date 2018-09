Gerd Bucerius zu Fragen der Zeit

Eine Behörde hat viele Methoden, ihre Kunden und die Mitarbeiter zu überraschen. Der neueste Coup gelang dem Vizepräsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Helmut Minta (siehe DIE ZEIT Nr. 12 Seite 24). Er behauptet: Etwa ein Drittel aller offenen, also mit vollem Firmennamen gezeichneten Stellenangebote in den überregionalen und örtlichen Zeitungen seien geschwindelt; sie dienten, sagt Minta, gar nicht der Suche nach Mitarbeitern, sondern der Selbstreklame. „Seht mal her, wie stark wir sind, wir brauchen sogar neue Mitarbeiter, wir werden größer.“ Und ein weiterer „Schwindel“: Manchmal werde für eine Stelle mit mehreren Anzeigen geworben, nicht aus Notwendigkeit, sondern wohl aus Protzerei.

Nun mögen einige Verrückte und Verzweifelte diese sehr teure Selbstreklame nicht scheuen. Aber wen wollen die eigentlich täuschen? Ihre Mitarbeiter? Die wissen doch genau Bescheid; eine Sonderzuwendung würde ihr Vertrauen zur Firma mehr stärken als eine Stellenanzeige, deren Sinnlosigkeit sie kennen. Die Banken, die einen Kredit geben sollen? Aber die lesen die Bilanzen, nicht die Stellenanzeigen. Nein, Minta kann keine Erhebung, keine Umfrage oder sonst etwas haben, das seine exakte Angabe („Ein Drittel aller namentlich gezeichneten Stellenanzeigen“ sei Humbug) rechtfertigen könnte. Sie ist aus der Luft gegriffen.

Ach, es ist so schön, seinen Namen gedruckt in der Zeitung zu lesen; das mag Minta beflügelt haben. Die Bundesanstalt für Arbeit soll die Arbeitslosigkeit verwalten. Nimmt die – trotz aller wirtschaftlichen Sorgen – vielleicht ab? Wäre das nicht schlimm für unsere Arbeitslosigkeitsverwalter? Da sehen sie, daß die großen und die örtlichen Zeitungen immer mehr Stellenanzeigen haben – 1979 zehn bis zwanzig Prozent mehr als 1978. Sollten da einige Erbsenzähler in Nürnberg überflüssig werden? Das Mehr an Stellenangeboten läßt darauf schließen. Nein, denn ... siehe oben; die Inserierenden suchen gar keine Mitarbeiter, sie spreizen nur die Federn.

Daß das außerdem unlogisch ist, fällt einem erschrockenen Beamten natürlich nicht auf. Jetzt unterstellen wir einmal, Unternehmen leisteten sich den von Minta behaupteten kostspieligen Unfug. Den Zuwachs an Stellenangeboten könnte das doch nur in einem Fall erklären: wenn die Unternehmen das erst 1979 (und nicht auch schon 1978) getan hätten. Das zu behaupten, macht sich Minta aber nicht einmal die Mühe.

Minta hat das Vertrauen zwischen Unternehmern (öffentlichen und privaten) und den Arbeitsämtern leichtfertig gestört. Die Chefs der örtlichen Arbeitsämter – Hamburg, mit dem die ZEIT arbeitet, ist ein Beispiel – haben guten Ruf. Diese freundschaftlichen Beziehungen lassen wir uns von Minta nicht verderben. Auch hören wir mit Vergnügen monatlich einmal den Bericht des Präsidenten der Anstalt, Josef Stingl. Seine exakte Darstellung der Lage am Arbeitsmarkt und die Schlüsse auf den Zustand der Wirtschaft sind uns unentbehrlich geworden. Das macht manchen Unsinn seines Untergebenen wieder gut.