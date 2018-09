Wozu hat der Narwal seinen Stoßzahn? Bisher argumentierten Zoologen, das „Einhorn des Meeres“ setze seinen bis zu 2,60 Meter langen Zahn ein, um zum Beispiel Luftlöcher ins Eis zu stoßen, Beute vom Meeresboden aufzuscheuchen oder gar aufzuspießen. Keine der vielen Theorien konnte jedoch erklären, warum – bis auf wenige Ausnahmen – nur bei den männlichen Tieren dieser arktischen Meeressäuger nach dem ersten Lebensjahr der linke von zwei horizontal im Kiefer eingebetteten Zähnen hervorbricht und in der Pubertät rasch zu dem spiralig gewundenen Stoßzahn heranwächst. Nun melden zwei kanadische Biologen im britischen Fachblatt Nature neue Beobachtungen, die den Verdacht bestätigen, daß Narwal-Männchen ihre Stoßzähne bei Rivalenkämpfen einsetzen. Schon früher hatten Arktisreisende gesehen, wie Narwale die Stoßzähne oberhalb der Wasserlinie wie Klingen kreuzten. Die Kanadier fanden, daß nahezu zwei Drittel aller 39 untersuchten erwachsenen Narwal-Bullen gebrochene Stoßzähne trugen, während bei männlichen Jungtieren der Anteil nur zehn Prozent betrug. Außerdem wiesen alte Bullen viel mehr Narben am Kopf auf als weibliche Tiere. Der Walzahn als Waffe bei Rangordnungskämpfen würde auch problemlos erklären, warum das „Einhorn“ zu so ungewöhnlicher Länge heranwuchs: Die erfolgreichsten Kämpfer – vermutlich die mit dem längsten Stoßzahn – haben mehr Erfolg bei Weibchen und damit mehr (langzähnigeren) Nachwuchs. GH

*

„Arianespace“ heißt eine internationale Firma, die am 26. März in Paris offiziell gegründet wird. Das Unternehmen soll das Geschäft mit der Europarakete Ariane übernehmen, wenn die ersten zehn Flüge erfolgreich verlaufen sind; der erste Start einer Ariane war nach mehreren Verzögerungen am 24. Dezember gelungen. Die Gesellschaft hat ein Kapital von 64,5 Millionen Mark und 47 Aktionäre. Mehr als 59 Prozent der Anteile liegen in französischen, rund 20 Prozent in deutschen Händen. Großaktionär ist die staatliche französische Raumfahrtbehörde CNES mit 34 Prozent; die weiteren Partner sind elf Banken und 35 Firmen aus den elf Mitgliedstaaten der europäischen Raumfahrtagentur ESA. „Arianespace“ soll Produktion, Verkauf und Start der Wegwerfrakete etwa ab 1983 übernehmen, falls die geplanten vier Test- und sechs Serienstarts unter ESA-Regie erfolgreich verlaufen. Der Preis für den Schuß eines eineinhalb Tonnen schweren Satelliten ins All beträgt (auf der Basis von 1978) etwa 75 Millionen Mark. Die Ariane fliegt, Schätzungen zufolge, Gewinne ein, wenn sie zwischen 1983 und 1990 rund 30 Mal gegen Bezahlung startet.