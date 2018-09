Inhalt Seite 1 — Wir Deutschen – unsere Vergangenheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Da bin ich aber hart angenommen worden, von ZEIT-Lesern. Am 11. Januar (Nr. 3, Seite 12/13) hatte ich das Buch von Josef Borkin „Die unheilige Allianz der IG Farben“ besprochen; mit einiger Kritik, im wesentlichen aber bestätigend. Die Antwort war ein Berg böser Briefe.

Beschimpfungen lasse ich weg; das Wort „Nestbeschmutzer“ kommt nur sinngemäß vor. Aber da hält es Hans Schütz (Kaiserslautern) für „schlimm und bösartig“, daß mir die Schilderung einer „Haß-Epistel“ einleuchtend erscheint. Die fürchterliche Explosion in Oppau 1921 habe eine „harmlose“ Ursache gehabt. Richtig. Spätere Untersuchungen haben das bestätigt. Daß man aber in der ganzen Welt bei dem Unglück an neue, militärisch effiziente und daher gefährliche Erfindungen dachte, darüber sollte man sich nicht wundern: Das Unglück in Oppau liegt zwischen der Ermordung von Erzberger und der von Rathenau. Die wir links von der Mitte standen, sahen die Reaktion über uns kommen – sie kam freilich erst zehn Jahre später. Kann man der New York Times übelnehmen, daß sie ebenso dachte?

Professor Ulfert Onken (Dortmund) schildert die Ursache der Explosion (sachlich): „Das Produkt, das damals explodiert ist, war Ammoniumnitrathaltiger Dünger, der aus Salpetersäure und Ammoniak hergestellt wird.“ Und Dr. Richard Conrad (Heidelberg) zitiert dazu aus der BASF-Schriftenreihe: „Das Produkt... hatte die unangenehme Eigenschaft, in den Silos zusammenzubacken und bei längerem Lagern steinhart zu werden. Die erhärtete Masse mußte ... mit der Hacke oder durch Sprengung aufgelockert werden. Bei einer solchen Sprengung kam es am 21. September 1921 um 7 Uhr zu einer entsetzlichen Explosion.“

Für Leser Rüdiger von der Schulenburg (Witzenhausen) war das Zitat aus der New York Times nichts weiter als ein „läppischer Nachklang der Feindpropaganda von 1914–1918“: „Sie halten Borkins Klischee für die reine Wahrheit und wollen uns volkspädagogisch zu einem neuen Sündenbekenntnis umerziehen.“ Sünden zu bekennen, ist das schimpflich? Der Christ ist dazu sogar verpflichtet. Wir sind heute nur glaubwürdig, wenn wir die Fehler von damals anerkennen. „Professor Haber erhält nachträglich Ohrfeigen“, klagt er. Es schreckt mich noch heute, daß der von mir einst so verehrte und später von den Nazis verfolgte Mann bei der völkerrechtswidrigen Verwendung von Giftgas geholfen hat.

Zu meinem (und sicher auch zu seinem) Erschrecken unterrichtet mich Professor Onkeri, daß da auch noch andere deutsche Nobelpreisträger im Spiel waren: Otto Hahn, Willstätter, Gustav Hertz, James Franck. Franck, nach 1933 ebenfalls emigriert, hat aber aus seinen Fehlern gelernt. Er hat „gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern Präsident Truman aufgefordert, die neue Waffe nicht einzusetzen, sondern mittels einer Demonstration dieser Waffe Japan zum Waffenstillstand zu zwingen“ (Onken).

Bitter ist Dr. Wolfgang Heintzeler (Heidelberg), Verteidiger des (von mir geschätzten) Professors Dr. Wurster im Nürnberger IG-Farben-Prozeß, In der amerikanischen Ausgabe des Buches seien die Photos zweier ehemaliger Vorstandsmitglieder der IG wiedergegeben mit der Unterschrift (übersetzt): „Mitglieder des IG-Vorstandes, zu acht und sechs Jahren Zuchthaus wegen Versklavung und Massenmordes verurteilt.“ In der deutschen Ausgabe gibt es diese Bilder nicht. Vielleicht muß man bei politischen Büchern auch den Originaltext lesen.

Richtig ist auch, daß keiner der Angeklagten wegen Mordes verurteilt worden ist (Heintzeler), Entscheidender Grund für den Freispruch war aber: die Annahme des Befehlsnotstandes. Nun weiß ich zu gut über die Vorgänge im Dritten Reich Bescheid, um sagen zu können: Niemand, der nicht „nach oben“ strebte, war gezwungen, an Grausamkeiten teilzunehmen.