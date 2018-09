Von Klaus-Peter Schmid

Wenn während der vergangenen unruhigen Jahre in der deutschen Unterhaltungselektronik-Branche Übernahmegerüchte die Runde machten, dann fiel als potentieller Käufer stets ein Name, mit dem die Konsumenten hierzulande wenig anzufangen wissen: Thomson-Brandt.

Und so ist es auch jetzt wieder: Die Schwarzwälder Saba-Werke, die mit Fernseh- und HiFi-Geräten rund 850 Millionen Mark Umsatz machen und über 5000 Mitarbeiter beschäftigen, sollen an Thomson-Brandt verkauft werden. Daß dies schon etwas mehr als nur ein Gerücht ist, bewies eine offizielle Saba-Stellungnahme vom Beginn dieser Woche. Denn darin heißt es, daß die Saba-Muttergesellschaft, der US-Konzern GTE General Telephone and Electronics, gegenwärtig „ein sehr ernsthaftes Angebot“ von Thomson-Brandt erwäge, Saba sowie die französische GTE-Tochter Videon S. A. zu übernehmen.

Daß der Name Thomson-Brandt in der Gerüchteküche schon seit längerem so hoch gehandelt wird, hat seine guten Gründe, Schließlich hat der Konzern bereits die Nordmende Rundfunk KG in Bremen vor dem Zusammenbruch gerettet und sich 1979 voll einverleibt und bei einem noch bekannteren und noch verlustreicheren Unternehmen der Branche auch schon ein Bein in der Tür: bei AEG-Telefunken. Im vergangenen Sommer brachte AEG ihr Ulmer Werk für Farbfernsehröhren in eine gemeinsame Tochter mit Thomson ein, in der Thomson das Sagen hat.