Unter dem trockenen Titel „Rüstungen und Kriegsgerät im Mittelalter 8.–15. Jahrhundert“ hat das belgische Ehepaar Liliane und Fred Funcken den ersten Band eines Werks veröffentlicht, dem Trockenheit wahrlich nicht nachzusagen ist. Der Untertitel verheißt „Ritter in Turnier und Schlacht. Kriegszüge und Belagerungen, Sturm auf Burgen und Befestigungen“.

Was da aber auf 160 Seiten und in tausend farbigen Zeichnungen vorgestellt wird, hat nichts von der dürren Langweiligkeit, die so leicht sonst Werken dieser Art anhaftet. Die Funcken, bekannt geworden durch Uniformwerke über das 18. und 19. Jahrhundert, haben mit ihrem neuen Buch eine Darstellung geliefert, die sich manchmal geradezu spannend liest. Ohne in Anekdotisches abzugleiten („Ja so war’ns, die alten Rittersleut“) erfährt der Leser, durch die schönen Illustrationen in der Anschauung unterstützt, von Herstellung und Funktion einer Rüstung, von der Wirksamkeit der Waffen, von der Organisation einer Burg und den Möglichkeiten, sie durch eine geschickte Belagerungstechnik zu knacken.

Ein Beispiel: In der Schlacht von Crécy (1346) besiegten 6000 englische Bogenschützen die schwer gepanzerte französische Ritterschaft allein durch Pfeilbeschuß. Innerhalb von nur einer Minute hagelten 30 000 Pfeile in das Franzosenheer, jeder Schütze verschoß fünf Pfeile in der Minute; Pfeile, die in einem Abstand von hundert Metern jeden Harnisch glatt durchschlugen.

Ein zweites Beispiel: Das im Mittelalter so beliebte „Gestech“ und das Turnier. Beim „Gestech“ traten zwei Gegner im sportlichen Wettkampf einander gegenüber, beim Turnier waren es Massenformationen; ein oft tödliches Spiel, das trotz mehrfacher Bannung durch den Papst nicht auszurotten war. Bei einem Turnier in Neuss kamen 1240 sechzig Teilnehmer dieses „Spiels“ ums Leben.

Was hier auf knappem Raum zusammengestellt worden ist (auch die Beschreibung der Rituale, das komplizierte System der Heraldik), wird man in anderen Büchern schwerlich so konzentriert und interessant zugleich beschrieben finden. Was es mit den im Lied gefeierten „alten Rittersleut“ auf sich hat, konnte man bislang noch nie so farbig – im doppelten Sinn – kennenlernen (Mosaik Verlag. München 1979, 160 S., 38,– DM)

E. K.