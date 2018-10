Remscheid

Hanskarl Willms, bislang Chefredakteur des Remscheider Generalanzeigers (Auflage: 26 064), sieht sich einem speziellen Berufsverbot ausgesetzt: Am 11. Mai sind Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, und der Journalist kandidiert für die, FDP. Deswegen schickte ihm sein Verleger Hans Horst Ziegler am 11, Dezember 1979 wegen „Vertragsverletzung“ die sofortige Beurlaubung und die „fristgemäß“ Kündigung“ zum 31. März 1980 zu.

Schwarz auf weiß ließ der Verleger den gefeuerten Chefredakteur wissen, daß „die aktive Tätigkeit für ein politisches Mandat sich nicht mit den publizistischen Grundsätzen einer überparteilichen Zeitung vereinbaren läßt“. Der 37jährige Journalist aber, dessen direkter Wahlkreis außerhalb des Verbreitungsgebietes der Remscheider Zeitung liegt und der auf dem nicht völlig aussichtslosen Platz 12 der FDP-Landesreserveliste in Nordrhein-Westfalen steht, pocht auf Grundgesetz und nordrhein-westfälische Landesverfassung. So lautet Grundgesetzartikel 48, Absatz 2: „Niemand darf daran gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig.“

Der Verleger des Remscheider Generalanzeigers hält seinem früheren Chefredakteur vor, daß man ihm vor seiner Beförderung unter Zeugen gesagt habe, ein politisches Amt sei nicht mit der Anstellung als Redakteur vereinbar. Hinter dem Rücken des Verlages sei er Kandidat der FDP geworden. Ziegler vertritt die Ansicht, Willms habe als Chefredakteur die Möglichkeit gehabt, meinungsbildend in einem größeren Verbreitungsgebiet tätig zu sein. Vor allem aber stößt er sich daran, daß Willms publizistische Zurückhaltung in eigener Sache vermissen lasse: „Ich glaube nicht“, so Ziegler, „daß unsere Leser Verständnis aufbringen, wenn Herr Willms angesichts der Publizität weiter für uns schreibt.“

Anderer Meinung ist der nordrheinwestfälische FDP-Landtagsabgeordnete Reinhard Röridit – wie Willms Journalist. „Mir sind keine vergleichbaren Fälle bekannt, wo bereits im Vorfeld einer Kandidatur die Kündigung ausgesprochen wurde.“ Auch die Deutsche Journalisten-Union in Stuttgart meint, dies sei das erstemal, daß die Frage einer Kandidatur für des Landtag vor Gericht grundsätzlich geklärt werden solle. Nach einem ersten Termin vor dem Wuppertaler Arbeitsgericht treffen sich die streitenden Parteien am 6. Mai, fünf Tage vor der Wahl, erneut vor dem Richtertisch.

Ein Blick in das Handbuch des Nordrheinwestfälischen Landtags und in das des Bundestags beweist, daß die Mehrzahl der Abgeordnet ten, die in leitender Funktion in Redaktionen tätig waren, derzeit „beurlaubt“ sind.

Rosemary Callmann