Was für ein Schicksal: Noch ist es nicht lange her, da war er ein großer, ein vielgefürchteter Mann – reich und mächtig –, der Kaiser auf dem Pfauenthron, unumschränkter Herrscher über 40 Millionen Perser, Erbe eines zweitausendjährigen Reiches. Überall in der Welt, wo immer er hinkam, war man ihm eilfertig zu Diensten. Die sich seine Freunde nannten, waren Legion. Und jetzt? Jetzt irrt er wie ein Aussätziger, den niemand beherbergen mag, durch die Welt – nirgends darf er länger als ein paar Wochen bleiben. Die Stationen seiner Flucht: Ägypten, Marokko, Bahamas, Mexiko, Amerika, Panama und nun wieder Ägypten.

Gewiß, man kann argumentieren, es sind die Verbrechen, die er zuließ, vielleicht auch anordnete, die ihm zum Verderben wurden – die Geister der Gemordeten, die ihn verfolgen und jagen. Aber wie man dieses Schicksal auch interpretiert, es ist aus jenem Stoff, den nur Shakespeare, zu gestalten vermochte.

Von allen Freunden ist heute nur ein einziger geblieben: Sadat. Er ist geblieben, weil er sich selber treu blieb und weil er ganz ohne Furcht ist. Ihn schreckt nicht der Zorn der arabischen Brüder und nicht der Bannstrahl Chomeinis. Er sagt, der Islam lehrt uns Versöhnung und Barmherzigkeit, nicht Haß und Verfolgung. Er sagt dies nicht nur, er praktiziert es auch. Als die Reporter den Schah bei der Ankunft in Kairo fragten, wie lange er bleiben werde, antwortete Sadat für den Zögernden: „Immer.“

Vor Jahren schrieb der ägyptische Präsident der Witwe König Faruks, den er und seine Kameraden aus dem Lande gejagt hatten, es sei doch gewiß traurig, in der Fremde seine alten Tage zu verbringen. Ob sie nicht nach Ägypten zurückkehren wolle. Jetzt lebt sie unauffällig und zurückgezogen in Kairo, niemand stört sie, und sie fällt niemandem zur Last. Versöhnung, Barmherzigkeit: Anwar el Sadat setzt ein Beispiel für Moslems – und Christen. Dff.